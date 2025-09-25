Carrefour entra en el negocio de las billeteras digitales y se compromete a pagar la tasa más alta del mercado

Ofrece 43% por los saldos remunerados en la cuenta. Y otorgará un descuento acumulable con otras promociones de 10% para las compras de sábados y domingos.

Carrefour Argentina salió a competir fuerte con las billeteras digitales : lanzó la aplicación Cuenta Digital Mi Carrefour , que pagará un interés del 43% anual sobre los saldos depositados en cuenta, cifra que está entre las más altas del mercado local.

La pata de servicios financieros de Carrefour se sostiene a través de su banco propio, que tiene 27 años de existencia en el país y autorización del BCRA para operar. Emite sus tarjetas de crédito y prepaga Carrefour Mastercard y cuenta con 1 millón de clientes .

Ahora, mientras espera definiciones sobre la venta de su operación en el país , la mayor cadena de supermercados del país decidió avanzar un paso más en su estrategia de expansión financiera.

Se mete de lleno en el negocio de las billeteras virtuales, donde ofrece como elementos diferenciadores la tasa que paga a sus clientes por mantener el dinero en cuenta y los descuentos y beneficios asociados al uso de la aplicación como medio de pago.

En este caso específico, la billetera de Carrefour permitirá acceder a descuentos adicionales de 10% sobre todas las compras realizadas en la cadena francesa los sábados y domingos , además de promociones especiales en diversos rubros cuando los pagos se realicen mediante la aplicación, que es compatible con cualquier código QR en cualquier comercio.

Otro elemento de la propuesta financiera mediante la cual Carrefour busca diferenciarse de la competencia es la atención personalizada de sus usuarios. “Nos definimos como un banco digital atendido por personas. Todo el proceso de cara al cliente es 100% digital, desde el onboarding, la adquisición de productos, o todo lo que el cliente quiera requerir. Pero nuestro diferencial es que tenemos más de 680 sucursales y más de 17.000 personas, donde cualquier persona que tenga un problema, una duda o una cuestión con nuestros productos bancarios va a ser atendida. Un cajero le puede enseñar cómo bajarse la aplicación y cómo usarla”, explicó Mariana Lope, Presidenta y Gerente General del Banco de Servicios Financieros de Carrefour.

En ese sentido, añadió: “Tenemos más de un millón de clientes y recibimos más de 100.000 llamados por mes en nuestro call center de gente que quiere hablar, entender su resumen, avisar que pagó. Sabemos que lo 100% digital no es para todos. Así que nos basamos en lo mejor de los dos mundos, el digital y el retail, para ofrecer una propuesta más atractiva”.

FOTO APP CARREFOUR DIGITAL

La ejecutiva de Carrefour encabezó una rueda de prensa -de la que participó Ámbito- para el lanzamiento de la cuenta digital. Allí planteó cuáles son los objetivos de esta iniciativa: “Con el lanzamiento de nuestra cuenta digital nos metemos de lleno a competir con las billeteras actuales que hay en el mercado. Es una evolución del banco, algo que nos venían pidiendo nuestros clientes, pero lo hacemos de una manera integral y superadora. Vamos a estar otorgando la mejor tasa del mercado, ya que salimos con el 43% que es una cifra que también alude al cumpleaños número 43 del Carrefour”.

También detalló que “queremos conseguir de acá a fin de año unos 100.000 clientes en adición al millón que ya tenemos. Queremos que nuestro millón de clientes actuales de otros productos adquieran la cuenta digital, que es gratis, y dejen de usar cualquier otra billetera y pasen a la nuestra que les va a ser mucho mejor”.

Los planes de Carrefour para sumar más usuarios a su billetera digital

Actualmente, los pagos con tarjeta Carrefour representan el 10% de todas las ventas que se hacen en la cadena francesa. Con el lanzamiento de la cuenta digital aspiran a llegar al 20% el año próximo, generando atractivos para que los usuarios de otras billeteras migren a la de Carrefour, según detalló Mariana Lope.

Del millón de clientes financieros de Carrefour, 550.000 son usuarios de la tarjeta de crédito Carrefour Mastercard, en tanto que los restantes 450.000 tienen la versión prepaga del mismo plástico.

Para tomar dimensión del potencial que tiene por delante el nuevo producto financiero, vale recordar que Carrefour tiene 8 millones de clientes, que generan 500.000 tickets de compra por día. Son 180.000.000 de operaciones por año.

“Estamos poniéndole al cliente una herramienta de ahorro, de inversión y de inclusión financiera, algo que para nosotros es fundamental”, enfatizó Lope.

Además, explicó que la cuenta digital está disponible para cualquier persona mayor de 18 años. Pero anticipó que están desarrollando el modelo para permitir el acceso de mayores de 13 años en los próximos meses.

La cuenta digital Mi Carrefour funciona como cualquier otra cuenta o billetera digital en el mercado. Es totalmente gratuita. Se puede hacer cash-in, cash-out, pagos con QR, pagos de servicios, tanto dentro del universo Carrefour como fuera de él ya que opera bajo la marca Mastercard y permite operar en cualquier comercio de la red.

“Otro detalle es que nuestra cuenta digital remunerada no tiene riesgo. No está asociada a un fondo común de inversión como algunas otras opciones del mercado. Es 100% asegurado por Carrefour con fondos propios. Por todo el mes de octubre vamos a tener la tasa del 43% que esperamos que sea la más alta. Hoy no hay ningún competidor que tenga ese valor. Si llegan a subir también la subiremos porque nuestro compromiso durante octubre es que va a ser la tasa más alta del mercado”, destacó Mariana Lope.

Aunque hasta hoy no se había realizado un lanzamiento oficial, la cuenta digital ya tiene una base de clientes que la empezaron a utilizar. “Ya tenemos más de 15.000 clientes que empezaron a operar con casi 1.000 millones de pesos, sin haber anunciado absolutamente nada. Solamente de gente que la vio, la bajó, la probó y empezó a difundirse de boca en boca”, añadió.

Por otro lado, se informó que los usuarios que soliciten la tarjeta prepaga física de Mastercard que incluye la cuenta digital, podrán contar con un 30% de descuento en sus viajes de subte con tope de 400 pesos por viaje y $12.000 al mes. Del mismo modo, habrá beneficios con reintegros para quienes paguen sus servicios mediante esta plataforma.

La Cuenta Digital Mi Carrefour puede solicitarse descargando la app de Carrefour Banco en Play Store y Apple Store, mientras que los usuarios de Tarjetas Mi Carrefour Crédito y Prepaga tendrán una actualización en sus aplicaciones para solicitar la nueva funcionalidad, ampliando sus beneficios.