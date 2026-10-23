Línea Sarmiento: vuelven a funcionar los andenes centrales de las estaciones Ramos Mejía y Ciudadela + Agregar ámbito en









A partir de este fin de semana, los trenes del ramal Once-Moreno volverán a operar en las plataformas históricas de ambas paradas.

Las tareas de adecuación permitirán utilizar nuevamente las vías centrales y mejorar la operación general del ramal.

A partir del mediodía de este sábado 24 de octubre, los trenes de la línea Sarmiento que realizan el recorrido entre Once y Moreno volverán a detenerse en los andenes centrales de las estaciones Ramos Mejía y Ciudadela. La medida responde al avance de las obras de adecuación que se vienen llevando a cabo en la traza en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La rehabilitación de estos sectores marca un hito operativo para el servicio, ya que la plataforma central de Ramos Mejía no se utilizaba para el ascenso y descenso de pasajeros desde el año 2017. Con esta habilitación se busca incrementar la seguridad operacional durante la circulación de las formaciones y agilizar el tránsito de personas dentro de las instalaciones.

Línea sarmiento: cómo funcionará a partir del fin de semana Con la puesta en marcha de estas plataformas, la circulación de los trenes pasará a realizarse por las vías centrales de ambas estaciones. Este esquema permitirá optimizar la operación diaria y ampliar las alternativas de diagramación de los servicios, lo que ofrece mejores respuestas ante eventuales contingencias.

Por otra parte, reducirá el riesgo de incidentes con vehículos en los pasos a nivel de la zona. Además, estos cambios contemplan el funcionamiento de nuevos módulos de acceso SUBE, la activación de cámaras de vigilancia, la instalación de monitores con el cronograma de llegada de las formaciones y un sistema renovado de anuncios por altavoz.

Obras en el Tren Sarmiento Las tareas desarrolladas en Ramos Mejía por Trenes Argentinos Infraestructura incluyeron la ejecución estructural del nuevo andén central, la colocación de solado háptico reglamentario y la construcción de espacios guardahombre debajo de las plataformas.

También se sumaron nuevas escaleras, una rampa de acceso, refugios para el pasajero y la conexión directa al andén desde el túnel peatonal. En Ciudadela, las cuadrillas se enfocaron en la instalación de luminarias, pintura general de las dependencias y el acondicionamiento integral de los accesos. El plan de trabajos contempla además la finalización de intervenciones que habían quedado inconclusas durante años en la estación de Ramos Mejía. Las tareas continúan con la restauración del edificio histórico, la renovación de las boleterías, el hall principal y el centro de atención al usuario, además de nuevos sanitarios públicos para hombres, mujeres y personas con discapacidad.

Temas Trenes