Quién es Ailín Pérez: la argentina en UFC que trabajó en un cabaret, abrió OnlyFans y busca el título mundial

Se ganó la vida de distintas maneras mientras intentaba crecer como peleadora y nunca tuvo problemas en hablar de esa parte de su historia.

Ailín Pérez se ganó un lugar entre las mejores de su categoría y también se hizo conocida por su personalidad fuera del octágono.

La argentina Ailín Pérez se ganó un lugar entre las principales peleadoras de la UFC , tanto por sus resultados como por su personalidad fuera del octágono. Nació en Hurlingham, pero construyó buena parte de su carrera lejos del país, después de atravesar años en los que tuvo que trabajar para mantenerse mientras entrenaba.

A los 32 años, atraviesa el mejor momento de su trayectoria y está cada vez más cerca de disputar el título mundial. Su presente en Estados Unidos tiene poco que ver con aquellos primeros años, cuando viajaba por Sudamérica buscando oportunidades para competir.

Ailín Luciana Pérez nació el 5 de octubre de 1994 en Hurlingham y comenzó su formación deportiva en Zárate. A los 11 años empezó a practicar kung fu junto a su padre y sus hermanos. Más adelante descubrió la lucha y decidió dedicarse a las artes marciales mixtas.

Ailín Pérez debutó en la UFC en 2022 y, después de su primera derrota, empezó a sumar victorias y hacerse un lugar en la categoría.

A los 18 años se fue de su casa con la intención de convertirse en profesional . Recorrió distintos países de Sudamérica para entrenar y sumar experiencia, mientras buscaba trabajos que le permitieran cubrir sus gastos. En Brasil atravesó una de las etapas más difíciles de su vida.

En 2018 trabajó como personal de seguridad en un cabaret de Camboriú , donde se encargaba de cuidar a las mujeres que asistían al establecimiento. Sus turnos terminaban a las 5.30 de la mañana y regresaba caminando por zonas peligrosas para ahorrarse el traslado. Tenía un hijo pequeño y necesitaba enviar dinero a la Argentina para mantenerlo.

"Muchas veces estuve en peligro, no sólo dentro del tatami", recordó sobre aquella época. También dio clases de fitness, organizó rifas con sus hermanos para pagar los viajes y llegó a vender comida junto a familiares y amigas cuando necesitaba reunir fondos para competir.

Los primeros títulos llegaron en competencias regionales. En diciembre de 2018 se consagró campeona de peso gallo de la CFU en Uruguay y posteriormente conquistó el cinturón de Samurai Fight House. En septiembre de 2022 debutó en la UFC, aunque su estreno en París terminó con una derrota por sumisión ante Stephanie Egger.

Después de aquella caída comenzó a encadenar victorias y a ganar terreno en la categoría. Actualmente vive en Miami y entrena en MMA Science, un gimnasio ubicado en Sunrise, Florida, donde prepara sus peleas junto a un equipo especializado.

Sin tabúes: qué dijo sobre sus ingresos en OnlyFans frente a los de la UFC

Fuera de las competencias, Pérez tampoco tiene problemas para hablar de su paso por OnlyFans, la plataforma de contenido para adultos en la que encontró una fuente de ingresos que terminó superando ampliamente lo que recibía como deportista.

La idea apareció después de escuchar a otras mujeres que ganaban dinero con sus suscripciones. Al principio tenía algunos prejuicios, pero cambió de opinión cuando descubrió cuánto podía conseguir. "Vi luz verde, luz verde dólar, entonces me tiré", contó en una entrevista.

Durante mucho tiempo utilizó esas ganancias para pagar el alquiler y afrontar sus gastos personales. Incluso aseguró que la diferencia entre lo que recibía por sus publicaciones y sus ingresos en la UFC era "abismal".

En otra entrevista reveló que llegó a ganar u$s30.000 en una sola semana. También recordó que había gastado esa misma cantidad durante unas vacaciones familiares y reconoció que la facilidad con la que obtenía dinero la había llevado a replantearse sus prioridades.

Después de su pelea de febrero de 2026 en México, decidió dejar de publicar contenido para concentrarse en su preparación deportiva. Nunca renegó de aquella actividad, aunque explicó que sus principales objetivos económicos estaban dentro de las artes marciales mixtas.

"Yo no pretendo ser millonaria con OnlyFans", aseguró. La argentina busca llegar a lo más alto del peso gallo y acceder a las grandes bolsas económicas que reciben las campeonas de la organización.

Pérez llegó a ganar u$s30.000 en una sola semana con OnlyFans, mucho más de lo que recibía por sus peleas. Instagram: @ailinperezufc

El baile viral tras someter a sus rivales y los cruces en Estados Unidos

Conocida como "Fiona", Pérez también se hizo famosa por sus festejos después de cada pelea. Su baile de espaldas, que suele realizar frente a las cámaras y sus rivales, se volvió viral en redes sociales y provocó varias discusiones entre los seguidores de la UFC.

Uno de los episodios más recordados ocurrió en septiembre de 2024, cuando sometió a Darya Zheleznyakova en el primer asalto de su combate en París. Apenas terminó el enfrentamiento, comenzó a bailar frente a la rusa, una actitud que recibió críticas por considerarse una falta de respeto.

La bonaerense mantuvo esa costumbre durante sus siguientes presentaciones, en las que también consiguió imponerse a Karol Rosa y Macy Chiasson. El 26 de septiembre de 2026 volvió a ser protagonista de una polémica, esta vez frente a la brasileña Norma Dumont en Las Vegas.

La tensión había comenzado durante el pesaje, cuando Dumont le arrojó billetes y preservativos, en una referencia directa a su actividad en OnlyFans. Pérez respondió con ironía y ambas llegaron al octágono después de varios cruces.

La argentina terminó ganando por decisión unánime, con tres tarjetas de 29-28. Cuando se anunció el resultado, volvió a realizar su baile característico, pero Dumont reaccionó enfurecida e intentó acercarse a ella. El personal de seguridad tuvo que intervenir para evitar otro enfrentamiento.

La brasileña tampoco estuvo de acuerdo con el fallo y cuestionó públicamente a los jueces. Pérez, en cambio, defendió su actuación y aprovechó la oportunidad para reclamar una pelea por el cinturón.

Con siete victorias consecutivas, Fiona alcanzó el segundo puesto del ranking femenino de peso gallo, la posición más alta conseguida por un representante argentino en la historia de la UFC. Su racha también es la segunda más extensa de la categoría, solamente por detrás de los nueve triunfos seguidos de Amanda Nunes.

La campeona actual es Kayla Harrison, quien tiene previsto defender su título frente a Nunes el 14 de noviembre. Pérez ya se ofreció como reemplazante si alguna de las dos protagonistas no puede competir.