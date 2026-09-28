Un colectivo perdió el control, se subió a la vereda y atropelló a cuatro personas en plena avenida Coronel Díaz + Agregar ámbito en









Un interno de la línea 29 embistió a peatones en la zona de Mansilla y Charcas. El SAME trasladó a tres mujeres a distintos hospitales porteños.

Así quedó el colectivo en Palermo

Un colectivo de la línea 29 protagonizó un grave accidente en el barrio porteño de Palermo cuando perdió el control, se subió a la vereda y atropelló a al menos cuatro personas que circulaban por la zona.

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El hecho ocurrió en la avenida Coronel Díaz, entre Mansilla y Charcas, donde el interno avanzó fuera de control sobre la vereda, embistió a tres mujeres y un hombre, y finalmente impactó contra un árbol.

El chofer se habría descompensado al volante En el lugar trabajó personal del SAME, que asistió a los heridos y dispuso el traslado de cuatro personas. Dos mujeres fueron derivadas al Hospital Rivadavia y otra al Hospital Fernández, según el parte oficial.

De acuerdo con las primeras informaciones, el conductor del vehículo se habría descompensado mientras manejaba, lo que habría provocado la pérdida total del control de la unidad.

El siniestro también provocó daños materiales en la zona, incluyendo la destrucción del deck de una cafetería ubicada sobre la vereda, donde había mesas instaladas al momento del impacto.

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