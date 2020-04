General Motors reduce 12,5% salarios del personal que hace home office

La crisis por el coronavirus golpea cada vez más fuerte a las empresas y los trabajadores. Muchas no podrán pagar los sueldos o deberán endeudarse para cumplir con esa obligación por tener la actividad paralizada con personal que no puede cumplir sus funciones. Pero no sólo eso. También se complica para quienes están trabajando bajo la modalidad de home office. Algunas compañías están comunicando a sus empleados que realizan tareas desde sus casas que tendrán una reducción de sus ingresos mientras dure la cuarentena. La falta de producción y ventas lleva a las compañías a tomar medidas más duras.