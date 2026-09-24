El origen del salame dominicano: la historia de los refugiados del Holocausto que cambiaron la gastronomía

Un grupo de judíos que escapó de Europa encontró refugio en Sosúa y terminó creando uno de los alimentos más populares del país caribeño.

El salame es parte de la mesa de todos los días en República Dominicana , pero su historia empezó muy lejos del Caribe. A fines de la década de 1930, cientos de refugiados judíos llegaron al país escapando del régimen nazi y se instalaron en Sosúa, sobre la costa norte.

Ahí recibieron tierras y ganado para empezar de nuevo. Pero lo que nació como una forma de sobrevivir y salir adelante terminó dando origen a una industria de embutidos que cambió totalmente la gastronomía dominicana.

En 1938, después de la Conferencia de Evian, el dictador Rafael Leónidas Trujillo ofreció recibir hasta 100.000 refugiados judíos . La propuesta se basaba en sus propios intereses políticos y raciales, pero para quienes intentaban escapar de Europa significaba una posibilidad de salvarse .

La historia del producto comenzó con una comunidad de refugiados que se instaló en Sosúa.

Finalmente, menos de 1.000 personas lograron llegar a República Dominicana, de las cuales muchas se instalaron en El Batey , una antigua plantación ubicada en Sosúa. Con apoyo de la Asociación de Asentamientos de República Dominicana, los colonos recibieron tierras y animales para reconstruir sus vidas .

Aunque varios habían sido profesionales en Europa, tuvieron que adaptarse a una realidad completamente distinta. De ese proceso nació la cooperativa de carne Ganadera , donde empezaron a producir embutidos con la ayuda de especialistas europeos. Uno de esos productos terminó convirtiéndose en el salame que luego se expandiría por todo el país.

La receta se adaptó a las condiciones locales y terminó rompiendo con varias tradiciones de origen. Gentileza - @salamisciibao

Por qué el salame de Sosúa rompió con las reglas kosher de la tradición judía

La receta que se desarrolló en Sosúa mezclaba carne de res y cerdo, algo que rompía con las normas kosher de la tradición judía. El cerdo está prohibido dentro de esa dieta, pero las condiciones que atravesaban los refugiados eran muy diferentes a las que habían conocido en Europa.

Después de escapar de la persecución, el hambre y la guerra, tuvieron que adaptarse a los recursos disponibles en su nuevo hogar. Esa necesidad modificó la receta y dio lugar a un producto que encajó perfecto en la cocina local. El salame era accesible, fácil de preparar y podía incorporarse a distintas comidas. Con el tiempo se volvió uno de los alimentos más reconocibles de la gastronomía popular dominicana.

Su fácil conservación fue clave para que llegara a hogares con poco acceso a refrigeración. Gentileza - @salamisciibao

La clave de la conservación: un producto que conquistó los hogares sin heladera

El éxito no se explicó solamente por el sabor o el precio, ya que un factor clave fue la falta de refrigeración confiable en gran parte del país. Las fallas eléctricas y el acceso limitado a heladeras hacían difícil conservar ciertos alimentos. En ese contexto, los embutidos totalmente cocidos eran necesarios porque podían mantenerse y consumirse con mayor facilidad.

Esa practicidad hizo que el producto se expandiera por todos los hogares dominicanos y ayudó a impulsar una industria que siguió creciendo durante las décadas siguientes. Para los años 60, la comunidad de Sosúa ya generaba millones de dólares y su éxito abrió el camino para otras procesadoras de carne locales.

La fábrica pionera fue vendida en 2004 a la multinacional Sigma Alimentos, pero el origen del producto se debe a aquella comunidad de refugiados que encontró en Sosúa una nueva vida y dejó su huella en la cocina dominicana.