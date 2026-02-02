De chica Disney a millonaria de la ciencia: la cantante y actriz que sorprendió a todos + Seguir en









Una de las caras de las series infantes más conocidas del mundo y su repentino cambio de carrera, con el cual consiguió ganar una fortuna.

La popular figura de una reconocida serie eligió su verdadera pasión antes que las cámaras. Mindy Best/Getty Images

El éxito que da el mundo de la televisión también es una de las grandes puertas para forjar una fortuna de millones de dólares. Quienes logran asentarse en este particular ámbito suelen buscar constantemente maneras de reinventarse dentro del mismo, aunque hay algunos casos que demuestran que la fama no es lo que quieren para el resto de su vida.

Bridgit Mendler era una de las figuras más prometedoras de Disney, protagonizó un éxito que estuvo varios años al aire y lanzó su carrera musical, pero nunca fue lo que esperaba para su futuro. De manera repentina, abandonó los estudios de televisión para meterse de lleno en la ciencia.

Bridgit Mendler Forbes Pasó de ser la cara de un reconocido programa a convertirse en una empresaria del sector tecnológico. Forbes La historia de Bridgit Mendler Bridgit Mendler comenzó su carrera profesional en Disney Channel, donde fue una de las protagonistas de Buena suerte, Charly entre 2010 y 2014. En paralelo desarrolló su faceta musical con el lanzamiento de un álbum de estudio, sencillos comerciales y giras, lo que la catapultó como una de las figuras emergentes del entretenimiento, aunque no era su verdadera pasión.

A partir de 2015 decidió retirarse de la actuación regular y reducir su actividad musical para enfocarse en la formación académica. Estudió en la University of Southern California, luego cursó una maestría en el MIT y realizó estudios adicionales en Harvard, con foco en tecnología, comunicaciones avanzadas y políticas públicas vinculadas a infraestructura digital.

Ese recorrido académico derivó en su ingreso al sector tecnológico. Mendler cofundó Northwood Space, una empresa dedicada al desarrollo de estaciones terrestres para comunicaciones satelitales. La compañía obtuvo primero una ronda semilla, es decir, la inversión inicial que permite poner en marcha el proyecto, contratar equipos y desarrollar los primeros sistemas operativos.

Más adelante cerró una Serie A, una instancia de financiamiento mayor destinada a escalar el negocio, que superó los 100 millones de dólares y fue aportada por fondos de inversión especializados en tecnología espacial. Fortuna de millones: el patrimonio de Bridgit Mendler Actualmente, el patrimonio neto de Bridgit Mendler está valuado en 50 millones de dólares, según distintos medios especializados. Esto se debe a las ganancias que aún recibe por su participación en proyectos de Disney, así como también a su rol en Northwood Space, compañía que cofundó. Su participación en Buena suerte, Charly la hizo ganadora de varios premios destinados a figuras emergentes de programas infantiles, entre ellos un reconocimiento de Common Sense Media como modelo a seguir en 2012.

