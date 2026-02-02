La primera supermodelo de la historia que se declaró en quiebra por deudas de millones en cirujanos plásticos + Seguir en









Del brillo de las pasarelas a una crisis financiera inesperada: una historia de fama, gastos desmedidos y millones que se esfumaron con el tiempo.

Es considerada la primera supermodelo de la historia y llegó a cosechar millones en las pasarelas. Foto: Charley Gallay

En Estados Unidos, la bancarrota funciona como un recurso legal para reordenar cuentas cuando las deudas se vuelven imposibles. Aun así, el caso de Janice Dickinson llamó la atención porque mezcló fama, gastos estéticos y una montaña de compromisos: una historia de millones que terminó en tribunales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Aunque su nombre quedó asociado a la moda de los 70 y 80, su presente se cruzó con números duros: impuestos impagos, reclamos de profesionales de la estética y un conflicto que, de golpe, corrió el foco del glamour a la letra chica de los acreedores.

jd Su situación financiera mostró cómo una deuda puede crecer hasta volverse inmanejable. Foto: Getty La historia de Janice Dickinson y cómo perdió sus millones En 2013, Dickinson presentó una solicitud de quiebra y reconoció que atravesaba un momento económico delicado. La información judicial apuntó a un pasivo cercano al millón de dólares, con deudas que no se limitaban a una sola fuente.

Buena parte del rojo se explicó por obligaciones con el Estado: acumuló impuestos impagos durante años y arrastró reclamos de distintas jurisdicciones. Ese frente, por sí solo, ya representaba una suma muy alta y dejó en evidencia que el problema no era reciente.

A la vez, aparecieron cuentas vinculadas a su búsqueda de verse más joven. En los papeles figuraron montos adeudados a cirujanos plásticos y a especialistas en procedimientos cosméticos, entre ellos profesionales de Beverly Hills. Eran importes menores frente a los impuestos, pero sumaron ruido por el tipo de gasto.

Como si faltara algo, también enfrentó un conflicto por vivienda: hubo un reclamo por alquiler impago en su casa de West Los Angeles, con meses de atraso. Así, la situación combinó varias grietas a la vez: ingresos irregulares, deudas acumuladas y compromisos cotidianos que se volvieron difíciles de sostener. Patrimonio actual de Janice Dickinson Años después, las estimaciones públicas sobre su situación económica la ubican lejos de la fortuna que se le atribuyó en su pico de popularidad. En ese cálculo, su patrimonio rondaría los 500.000 dólares, un número que refleja un presente mucho más acotado que su etapa dorada. Además, en el cierre de su proceso de bancarrota se mencionó una deuda bancaria que se redujo y se ordenó en un plan de pagos, en medio de dudas sobre su capacidad de afrontarlo por falta de bienes e ingresos estables. En ese marco, su patrimonio actual se interpreta más como una foto aproximada que como una cifra definitiva.

Temas Millones