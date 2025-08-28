¿De cuánto es la fortuna de Blake Lively? La estrella de Gossip Girl ganó hasta 60 mil dólares por episodio

La reconocida actriz se consolidó en la industria del cine y la televisión, logrando una destacada carrera internacional.

Contando con una trayectoria que mezcla tanto a la televisión como al cine, Blake Lively supo imponerse como una de las figuras más queridas de Hollywood . Su talento y su carisma la llevaron a protagonizar proyectos que marcaron una generación.

Además de su popularidad en la pantalla, la intérprete estadounidense también logró acumular un importante patrimonio a lo largo de su carrera. Claramente su éxito no solo la consolidó a nivel artístico, sino que también le permitió construir una fortuna millonaria.

El salto a la fama de Blake Lively llegó en el 2007 con su papel de Serena van der Woodsen en Gossip Girl , la serie para adolescentes que se extendió hasta 2012 y se convirtió en un fenómeno cultural. Ahí fue donde interpretó a uno de los personajes más recordados de la televisión a día de hoy.

De todas formas, antes de alcanzar esta fama, la actriz ya había debutado en el cine con Un verano en pantalones (2005), donde llamó la atención de algunos directores. Desde entonces, su nombre se empezó a hacer cada vez más conocido en la industria del entretenimiento.

Con el tiempo, Lively logró expandir su carrera, participando en producciones de cine que abarcan desde el romance hasta el suspenso. En 2024, por ejemplo, consiguió un contrato millonario para It Ends with Us, un drama romántico donde se destacó como protagonista principal y que tuvo muchas polémicas, ya que luego del rodaje ella demandó a su co-protagonista Justin Baldoni por acoso sexual.

Patrimonio de Blake Lively

Según las estimaciones de portales especializados como Celebrity Net Worth, la fortuna personal de Blake Lively en 2025 es de unos 30 millones de dólares, una cifra que claramente está relacionada a los grandes logros acumulados en sus casi dos décadas de trayectoria.

No hay que olvidar que durante los años de Gossip Girl, la actriz llegó a cobrar alrededor de 60 mil dólares por episodio en su temporada final. Más adelante, su salto al cine consolidó mucho mejor sus ingresos, siendo It Ends with Us uno de sus trabajos mejor remunerados, con 3 millones de dólares.

Si bien su propio capital es significativo, si lo combinamos con el de su esposo, Ryan Reynolds, la cifra sube a unos 350 millones de dólares aproximadamente. De esta manera, la pareja forma parte del selecto grupo de matrimonios más exitosos dentro del mundo del espectáculo.