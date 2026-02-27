La influencer que se grabó llorando y se convirtió en millonaria a los 19 años + Seguir en









Posteó un vídeo que muchos criticaron, pero fue clave para poder impulsar su carrera y sumar millones de seguidores en sus redes.

Con una fuerte polémica, logró instalar su figura en las redes sociales y hoy goza de una gran fortuna. Arnold Wells

Las redes sociales tienen el poder de cambiar la vida de una persona de la noche a la mañana. Ese fue el caso de una joven creadora de contenido que logró facturar millones y construir un imperio digital sumamente rentable, demostrando que la autenticidad en internet cotiza en alza.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El camino hacia el éxito no siempre requiere de grandes producciones, ni de estrategias de marketing demasiado complejas. A veces, exponer la vulnerabilidad de la rutina diaria frente a la cámara del celular resulta más que suficiente para captar la atención de la audiencia y abrir nuevas puertas comerciales.

Katie Fang Aaron Idelson La influencer ha conseguido contratos muy importantes gracias a la gran cantidad de seguidores que tiene. Aaron Idelson De mesera a facturar millones: la historia de Katie Fang Todo comenzó a principios de 2023 cuando Katie Fang, abrumada por tener que cubrir un turno extra en la cafetería donde trabajaba un día de lluvia, subió un video a TikTok. Esa publicación, titulada "POV: Me llamaron del trabajo", retrataba una crisis existencial mientras se maquillaba, y rápidamente acumuló millones de visualizaciones, sentando las bases de su inmensa popularidad.

A partir de ese éxito explosivo, la joven empezó a publicar tutoriales bajo el formato de "Prepárate conmigo", mostrando su rutina diaria. Su rápido crecimiento atrajo a la industria y en junio de ese mismo año firmó un contrato exclusivo con la reconocida agencia United Talent Agency, lo que marcó el inicio de su expansión comercial definitiva.

Gracias a esa representación, consiguió asociaciones publicitarias de gran calibre con firmas mundiales como Dior, Kosas, Caudalie, Neutrogena y Too Faced Cosmetics. Incluso desarrolló un kit de rutina facial propio junto a Glow Recipe y se convirtió en el rostro de Cetaphil, negocios que le permitieron ingresar alrededor de 4 millones de dólares durante el último año y comprarse un departamento en Nueva York.

Embed - Katie Fang Recalls Making Her First Viral Clip El patrimonio de Katie Fang Si bien los distintos medios especializados suelen tener el patrimonio neto de la mayoría de los influencers, en el caso de Katie Fang no es así. Ha incrementado rápidamente sus ganancias con los distintos contratos firmados y en el último año reportó un récord personal en sus ingresos, pero no se ha conocido el número exacto. Tras adquirir un departamento lujoso en New York y su reciente aparición en la lista Forbes "30 under 30" de este año, se estima que sería superior a los cinco millones de dólares. Esto se debe a los contratos que mantiene con Dior y Louis Vuitton, además de numerosas marcas que le proveen elementos claves para promocionar en sus redes.

Temas Millones