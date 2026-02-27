La mochila que todos los aventureros tienen que tener y puede salvar millones de vidas

Un sistema que despliega airbags para mantener a la persona en la superficie durante una avalancha y reducir el riesgo de asfixia.

Las avalanchas son uno de los mayores temores para quienes practican esquí fuera de pista, snowboard o montañismo invernal. En cuestión de segundos, toneladas de nieve pueden arrastrar a una persona ladera abajo y sepultarla. En ese escenario extremo, cada segundo cuenta y la tecnología puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

En los últimos años, la industria del equipamiento de montaña empezó a apostar fuerte por dispositivos que no solo acompañen la aventura, sino que también protejan frente a lo inesperado. Entre esos desarrollos se destaca una mochila especial que incorpora un sistema de airbags pensado para actuar justo cuando todo se descontrola.

Aunque ningún equipo garantiza supervivencia total, especialistas en seguridad alpina coinciden en que aumentar las probabilidades de permanecer en la superficie es una de las estrategias más efectivas frente a un alud. Y ahí es donde este invento cobra relevancia.

La llamada mochila con airbag para avalanchas integra un mecanismo que, al activarse manualmente mediante una manija accesible en la correa del hombro, infla en milisegundos uno o dos grandes globos de aire. Ese despliegue genera un efecto físico conocido como “segregación inversa” , por el cual los objetos de mayor volumen tienden a quedar más arriba dentro de un flujo en movimiento, como la nieve en una avalancha.

Marcas especializadas como la suiza ABS o la alemana Mammut, que son referentes en equipamiento de montaña, desarrollaron distintos modelos que incorporan cartuchos de gas comprimido o sistemas eléctricos recargables . Algunos diseños permiten intercambiar cilindros tras una activación, mientras que otros funcionan con baterías de litio capaces de inflar el airbag varias veces con una sola carga.

El peso total del equipo suele oscilar entre los 2 y 3 kilos, dependiendo de la capacidad de carga y del sistema elegido. Además del mecanismo inflable, estas mochilas mantienen compartimentos para pala, sonda y equipo de rescate, elementos básicos para cualquier salida en terreno nevado.

Si la persona queda atrapada contra árboles o piedras, o si el volumen de nieve es extremo, el resultado puede variar. Por eso los fabricantes insisten en que se trata de una capa adicional de protección, no de un salvoconducto.

Las positivas pruebas de este dispositivo

Diversos estudios en Europa y América del Norte analizaron casos reales de avalanchas en los que las víctimas llevaban mochila con airbag. Los resultados indican que quienes lograron activarla a tiempo tuvieron mayores tasas de supervivencia en comparación con quienes no contaban con el sistema.

Investigaciones publicadas por institutos alpinos y asociaciones de rescate sugieren que la probabilidad de quedar completamente enterrado disminuye de manera significativa cuando el airbag se despliega correctamente. En muchos incidentes documentados, los usuarios fueron hallados parcial o totalmente en la superficie, lo que redujo el riesgo de asfixia por compactación de nieve.

También se realizaron pruebas controladas con maniquíes en pendientes preparadas para simular aludes. En esas evaluaciones, el inflado inmediato mostró una clara tendencia a mantener el “cuerpo” más arriba en la masa de nieve en movimiento. Aunque las condiciones reales son siempre más caóticas, los ensayos aportan datos alentadores.

En cuanto al costo de estos equipos, suelen ser varios cientos de dólares. Para muchos aficionados es una inversión considerable. Sin embargo, guías de alta montaña y rescatistas repiten una idea simple: si se va a practicar fuera de pista, hacerlo “a la ligera” no es opción.