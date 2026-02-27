Un multimillonario de 79 años busca pareja por internet para tener un heredero de su gran fortuna + Seguir en









Pese a su avanzada edad, hace todo lo posible para poder tener un hijo varón al cual dejarle toda su fortuna.

Este hombre está dispuesto a forzar la llegada de un heredero para sus millones. Freepik

La historia de un multimillonario británico de 79 años, que busca una esposa joven para dejarle su inmensa herencia llamó mucho la atención en las redes sociales. Este hombre está dispuesto a desembolsar millones y ofrecer una vida llena de lujos con el único objetivo de conseguir un hijo varón.

Pero la verdadera locura no está en la recompensa, sino en la letra chica del trato. El británico armó una lista de requisitos tan bizarros y excluyentes, que convirtieron su cacería romántica en una misión prácticamente imposible de cumplir para cualquier mujer normal.

Benjamin Slade Alamy Stock El magnate vive una odisea que cuesta millones para encontrar a una mujer que quiera tener a su hijo varón. Alamy Stock Quién es Benjamin Slade y cúal es su objetivo Benjamin Slade es un hombre de la alta sociedad, descendiente del rey Carlos II de Inglaterra y dueño de un inmenso campo de 520 hectáreas en Somerset. Toda su vida se dedicó a manejar sus propiedades, criar faisanes y mantener las viejas tradiciones de su familia rural.

Su mayor obsesión hoy en día es que su dinero quede en manos de un hijo varón. Para lograrlo, se armó un perfil en Tinder, donde mintió y puso que tiene 56 años para poder enganchar a mujeres mucho más jóvenes y descartar a las que superan las cuatro décadas.

Los requisitos para la candidata son insólitos: debe medir más de 1,52 metros, tener registro para usar armas y saber manejar un helicóptero. A cambio, promete un sueldo anual altísimo, viajes por el mundo y un nivel de vida que cuesta millones sostener todos los meses.

La vida amorosa del multimillonario y sus controversias El pasado amoroso de este personaje acumula varios fracasos y relaciones muy polémicas que terminaron mal. Estuvo casado entre 1970 y 1991, pero ese matrimonio voló por los aires por diferencias imposibles de arreglar y por la locura de convivir con diecisiete gatos adentro de la misma casa. Después del divorcio, intentó formar pareja con una mujer llamada Bridget Convey, pero la dejó cuando notó que ella ya tenía más de cincuenta años y no podía darle el ansiado heredero. Más tarde, llegó a comprometerse con la joven escritora estadounidense Sahara Sunday Spain, pero canceló el casamiento a último momento. Para colmo de males, su imagen pública quedó manchada tras perder dos juicios por echar a empleadas que se habían quedado embarazadas. La justicia lo obligó a pagar 179.500 euros de multa, un golpe económico inesperado que, a pesar de que su patrimonio vale millones, lo forzó a vender varias propiedades para cubrir los gastos.

