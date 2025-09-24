Crimen de las chicas desaparecidas en La Matanza: El dolor del papá de una de ellas al enterarse de que había sido asesinada

Finalmente, las chicas desaparecidas aparecieron muertas en Florencio Varela. El padre de una de ellas se enteró por los medios y estalló en bronca y dolor.

La desaparición de las tres jóvenes de La Matanza, Brenda Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), tuvo un final estremecedor: hallaron sus cuerpos en una vivienda de Florencio Varela . Estaban enterrados en un pozo ciego y en condiciones que aseguran que podría haberse tratado de un crimen brutal y premeditado. Cuando Leonel, el padre de Brenda se enteró de la noticia no pudo contener su dolor: "A mí no me sirve de nada. Mi hija está muerta".

La noticia del fatal desenlace no solo golpeó de lleno a las familias de las víctimas , sino que también sacudió al conurbano bonaerense , en el que la inseguridad y la violencia ocupan nuevamente el centro de la agenda. Precisamente Leonel se encontraba en la Rotonda de La Tablada reclamando por el paradero de las chicas desaparecidas cuando los móviles de la prensa le confirmaron que los cuerpos hallados en Florencio Varela correspondían a las chicas desaparecidas. " No quiero hablar con la policía, ni con el fiscal, no me sirve de nada", sostuvo apuntando contra las autoridades y la justicia.

A lo largo de los días, la búsqueda se centró en diferentes pistas: las cámaras de seguridad, el rastro de los celulares y los testimonios de vecinos. Fue precisamente el registro de los celulares lo que llevó a la policía a dar con los cuerpos y la tremenda escena del crimen. Ahora la investigación apunta a determinar el rol de los detenidos en el crimen y si hay una red de negocios ilegales detrás de todo.

El hallazgo de los cuerpos de Brenda Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) sorprendió a todos los vecinos en Florencio Varela . La casa donde fueron encontrados era ocupada, hasta hace poco tiempo, por una pareja joven.

Los vecinos aseguran que jamás notaron movimientos extraños o fuera de lo común. En diálogo con TN, una vecina dijo: "No es un barrio en el que suelen pasar estas cosas. Ayer nos levantamos y nos encontramos con esto", y añadió: "Pensamos que era un control policial de alcoholemia". También comentó que están todos muy "shockeados" porque "lo que menos pensas es que puede llegar a pasar algo de lo que se está diciendo".

A pesar de la gravedad del crimen, ningún vecino reportó ruidos u olores extraños. Solo en el momento en que llegaron los efectivos policiales y comenzaron las excavaciones en el patio comenzaron a dudar del lugar.

Chicas desaparecidas y la pista narco

Brenda Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) fueron vistas por última vez en La Tablada, cuando subieron a una camioneta blanca registrada por las cámaras de seguridad. El vehículo al que se subieron tenía la patente adulterada, eso generó dificultades para seguir el recorrido que hizo, pero el último registro de uno de los celulares de las jóvenes ayudó a marcar un trazado hasta Florencio Varela, donde finalmente ocurrió el crimen y hallaron sus cuerpos.

desaparecidas (1) Brenda, Morena y Lara finalmente aparecieron muertas en el fondo del patio de una vivienda en Florencio Varela.

El rastro del teléfono móvil y la aparición de manchas de sangre en la casa que allanó la policía, logró marcar con fuerza la hipótesis de que se tratara de un crimen relacionado con actividades ilegales. Sin embargo, las líneas de investigación no descartan que fueran víctimas de una red narco. En ese sentido, circuló una versión que involucraba directamente a alguna de las víctimas con la venta de droga.

Hasta el momento, dos personas están demoradas, pero no se confirmó el grado de participación en el crimen. El crimen es investigado como un triple homicidio y podría tener vinculación con el narcotráfico bonaerense.