Más de 100 locales que no pudieron sostenerse: la empresa millonaria que se declaró en quiebra por bajas ventas

De ser el lugar de encuentro para millones de personas a sufrir una fuerte reestructuración por la caída de las ventas.

Un mítico bar conocido por millones de personas está atravesando grandes dificultades. Imagen: AFP

En el actual contexto económico de Estados Unidos, muchas empresas enfrentan dificultades para sostener su actividad. Incluso compañías valuadas en miles de millones de dólares están atravesando problemas financieros por la caída del consumo y el aumento de los costos operativos.

En ese escenario, algunas firmas emblemáticas debieron recurrir a procesos de reestructuración para sobrevivir. Entre ellas aparece una conocida cadena de bares deportivos con más de 100 locales que sufrió una baja en sus ventas y terminó declarándose en quiebra. Se trata de Twin Peaks.

Twin Peaks El mítico bar americano conocido por millones anunció su bancarrota y reestructuración. Imagen: Flickr/ Stephen Kelly Twin Peaks: de un presente brillante a un futuro incierto Twin Peaks es una cadena de bares deportivos fundada en 2005 en Texas, que se hizo conocida por su estilo de “sports lodge”, con comida estadounidense, cerveza y transmisiones deportivas. Con el tiempo logró expandirse rápidamente y llegó a operar más de 110 locales en Estados Unidos y México.

Durante sus años de crecimiento, la empresa logró posicionarse como una marca fuerte dentro del rubro gastronómico y llegó a mover cifras millonarias. Sin embargo, la situación comenzó a complicarse y hacia 2025 sus ingresos registraron caídas, lo que debilitó sus finanzas.

Finalmente, en enero de 2026 la empresa matriz Twin Hospitality Group se presentó a la quiebra bajo el Capítulo 11 en Estados Unidos, afectada por la disminución de ventas y otros problemas financieros que pusieron en riesgo la continuidad del negocio.

Cuál será el futuro de la empresa El proceso de quiebra no implica el cierre inmediato de los locales. La compañía busca reorganizar sus deudas y fortalecer su estructura financiera mientras los restaurantes continúan funcionando con normalidad. Desde la empresa aseguran que la marca todavía tiene potencial de crecimiento y que la reestructuración apunta a garantizar su continuidad a largo plazo. Sin embargo, el resultado dependerá de las negociaciones con acreedores y de la evolución del negocio en los próximos años.

