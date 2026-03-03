De cuánto es la fortuna de Nick Jonas, el multifacético icono de Disney + Seguir en









Una de las caras más reconocidas en el icónico trío que cautivó a millones en la música y el espectáculo.

Se consolidó como una de las caras más importantes de los Jonas Brothers. Imagen: Leon Bennett/Getty Images

Nick Jonas es un cantante, actor y productor estadounidense que se convirtió en una figura mundial gracias a su participación en los Jonas Brothers, banda que alcanzó fama global con la ayuda de Disney Channel. Con una carrera que abarca música, televisión y cine, logró construir una fortuna valuada en millones de dólares y consolidarse como uno de los artistas más exitosos de su generación.

A lo largo de los años, el menor de la banda combinó su trabajo en grupo con una carrera solista y proyectos actorales que ampliaron su popularidad. En 2026 continúa activo con nuevos lanzamientos y giras, mientras los Jonas Brothers celebran dos décadas de trayectoria y anunciaron su regreso a la Argentina con un show previsto para mayo.

Jonas Brothers Con la participación de Demi Lovato, Camp Rock fue una de las películas más vistas en los 2000. Imagen: Disney Entre Brodway y Disney: la historia de Nick Jonas Nick Jonas comenzó su carrera artística desde muy chico, participando en producciones teatrales de Broadway antes de alcanzar fama internacional. Su salto definitivo llegó cuando formó los Jonas Brothers junto a sus hermanos Joe y Kevin, grupo que explotó en popularidad a mediados de los 2000 gracias a sus discos y a sus apariciones en producciones de Disney.

El éxito del trío se tradujo en giras internacionales, millones de discos vendidos y una enorme base de fanáticos en todo el mundo. En 2026 los Jonas Brothers celebran sus 20 años de trayectoria con una nueva gira internacional que incluirá su regreso a la Argentina, marcando un nuevo capítulo en la historia del grupo.

Además de la música, Nick Jonas trabajó como actor en cine y televisión y participó en distintos proyectos que ampliaron sus ingresos. Estas actividades, sumadas a conciertos y acuerdos comerciales, le permitieron generar ganancias millonarias y sostener una carrera estable durante más de dos décadas.

En los últimos años el cantante mantuvo una agenda activa entre nuevos discos, actuaciones y giras con sus hermanos, así como también el regreso a su carrera solista, lo que contribuyó a mantener su vigencia dentro de la industria del entretenimiento. De cuánto es el patrimonio de Nick Jonas El patrimonio de Nick Jonas en 2026 se estima en alrededor de 80 millones de dólares, cifra que incluye sus ingresos como músico, actor y productor a lo largo de su carrera. Gran parte de esta fortuna proviene del éxito de los Jonas Brothers, sus proyectos solistas y sus trabajos en cine y televisión. Con más de veinte años en la industria, Jonas se mantiene como uno de los artistas surgidos de Disney que logró construir un patrimonio millonario sostenido en el tiempo.

