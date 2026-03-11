El insólito acuerdo que hará a Michael Jordan 500 millones de dólares más rico por año + Seguir en









Tan buen basquetbolista como hombre de negocios, MJ consiguió un acuerdo que al día de hoy es imposible de alcanzar por otros deportistas.

La leyenda de la NBA mantiene un vínculo que le permite ganar millones de dólares al año. Chris Graythen/Getty Images

Michael Jordan es palabra mayor en el básquet, considerado el mejor de todos los tiempos; el tipo que hizo delirar a toda una ciudad durante años, como lo es Chicago, hoy está fuera de las canchas, aunque suma millones a su cuenta. Con los Bulls generó una fortuna, pero su verdadero talento financiero no está en la pelota.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Y resulta difícil creer que MJ, quien con la anaranjada sorprendía a propios y extraños, tenga aún más calidad para llevar a cabo su vida empresarial. Es que, al día de hoy, ningún deportista consiguió facturar como lo hace el oriundo de Brooklyn, ya que el acuerdo comercial firmado desde su época de jugador aún está vigente y le genera una enorme ganancia.

Michael Jordan Sean Gardner/Getty Images El astro ha incursionado en otros negocios además de su imagen. Sean Gardner/Getty Images Acuerdo millonario: cuánto podría ganar Michael Jordan con Nike La relación entre Jordan y la marca de Oregon no empezó por amor, sino por la insistencia de su madre, Deloris. En 1984, Mike quería firmar con Adidas, pero la empresa alemana estaba en una reestructuración interna tras la muerte de su fundador y no pudo presentar una oferta. Ante este vacío, Nike se jugó el todo por el todo: le ofreció 500 mil dólares anuales y una cláusula que en ese entonces era una locura: el 5% de regalías por cada par de zapatillas vendido bajo su nombre.

Este acuerdo no fue siempre tan lucrativo, sino que escaló a la par de la leyenda. Al principio, la empresa proyectaba vender apenas 3 millones de dólares en los primeros cuatro años, pero el furor por las primeras zapatillas rojas y negras generó 126 millones de dólares en solo doce meses.

La explosión definitiva llegó cuando la marca se convirtió en un pilar de la moda global, expandiéndose mucho más allá de las canchas de básquet para vestir a figuras de otros deportes y hasta clubes de fútbol europeos.

Hoy, la escala del negocio es lo que permite que ese 5% se traduzca en una cifra astronómica. Con la división Jordan Brand facturando actualmente cerca de 10 mil millones al año, esa pequeña comisión le asegura a Michael ingresos de 500 millones de dólares cada doce meses. Para entender la magnitud de esta ganancia, el 23 percibe hoy en un solo año más de cinco veces lo que ganó por sus salarios durante sus quince temporadas en la NBA, que sumaron un total de 93,7 millones de dólares. Michael Jordan Imagen: GOAT/Getty Images El patrimonio de Jordan para 2034 La base del crecimiento para los próximos diez años es la liquidez obtenida en 2023 tras la venta de los Charlotte Hornets por 3 mil millones de dólares. Este monto, sumado a la acumulación de los pagos anuales de Nike, proyecta un capital total que superará los 5.2 mil millones para 2034. El cálculo contempla que, en esta década, el exjugador sumará al menos 2 mil millones adicionales solo por los derechos de su marca de ropa. Además de los contratos, su fortuna se apoya en inversiones en otros rubros. Jordan es copropietario del equipo 23XI Racing en la categoría NASCAR y fundó su propia marca de tequila premium, Cincoro. La valorización de estos activos, junto con el rendimiento de su capital actual de 3.5 mil millones de dólares, lo encamina a consolidarse como el deportista retirado más rico del mundo.

Temas Millones