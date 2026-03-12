El revolucionario invento que le dará miles de oportunidades nuevas a personas en silla de ruedas

Una reciente creación abre caminos en la producción audiovisual y permite trabajar con cámaras profesionales con mayor libertad.

Este nuevo invento ayudará a las personas en silla de ruedas a incorporarse al mundo cinematográfico.

El avance constante que se da en la tecnología puede modificar realidades que antes parecían difíciles de cambiar . En distintos sectores se generan ideas que buscan derribar barreras, expandir la inclusión y generar nuevas posibilidades laborales para millones de personas .

En este caso, en el ámbito audiovisual se dio una propuesta que apunta justamente a eso. Su creador, el cineasta irlandés Christopher Lynch , diseñó un sistema pensado para quienes se desplazan con silla de ruedas y desean trabajar con cámaras profesionales.

La propuesta creada por Christopher Lynch consiste en un sistema de estabilización de cámara adaptado a una silla de ruedas . El dispositivo permite realizar movimientos de filmación con estabilidad y precisión, algo que antes era muy difícil para los operadores con movilidad reducida.

La tecnología busca darle una oportunidad laboral en el cine a las personas en silla de ruedas.

El desarrollo surgió a partir de la propia experiencia de Lynch. El nació con Osteogénesis imperfecta , una enfermedad genética conocida también como " huesos de cristal ". Esta condición provoca fragilidad ósea y fracturas frecuentes. Según relató en distintas entrevistas, sufrió más de cien fracturas a lo largo de su vida.

Cuando inició su carrera en el cine, Lynch buscaba trabajar como operador de cámara. Sin embargo, muchas tareas del rubro exigen una gran fuerza física y resistencia para sostener equipos pesados. El sistema clásico de estabilización, conocido como Steadicam , requiere llevar un chaleco que soporta el peso del equipo, algo que puede generar fatiga incluso en operadores sin discapacidad.

Con ese panorama, Lynch decidió pensar una alternativa. Así nació el sistema creado por su empresa Caerus Technology. El dispositivo se fija a una silla especial llamada Genny Zero, que mantiene el equilibrio sobre dos ruedas y permite desplazamientos suaves incluso en espacios reducidos.

La combinación de ambos elementos permite realizar tomas en movimiento sin necesidad de rieles ni estructuras adicionales. El sistema acepta distintas cámaras profesionales y puede acompañar escenas en interiores o exteriores. Además, alcanza velocidades cercanas a los 20 km por hora y cuenta con la autonomía suficiente para largas jornadas de filmación.

Otro punto importante es la posibilidad de desmontar el soporte de cámara. Esto permite que un asistente controle el equipo de forma remota si el operador no puede manejar la silla y la cámara al mismo tiempo.

El objetivo de Christopher Lynch con su creación

El proyecto busca abrir nuevas oportunidades dentro de la industria audiovisual para personas con discapacidad. Durante años, muchos puestos técnicos del cine quedaron fuera del alcance de quienes se desplazan en silla de ruedas debido a las exigencias físicas del trabajo y la falta de herramientas adaptadas.

Lynch buscó modificar ese escenario. Su idea fue crear un sistema que permita operar cámaras profesionales sin cargar grandes pesos sobre el cuerpo. Así, el trabajo se vuelve más accesible y también reduce el esfuerzo físico. La propuesta incluso despertó interés entre técnicos sin discapacidad, ya que el peso del equipo se distribuye sobre la estructura de la silla y no sobre el operador.

Además del desarrollo tecnológico, Lynch impulsó la productora Diverse Made Media, una iniciativa que reúne profesionales con distintas capacidades dentro del sector audiovisual. La red ya cuenta con cientos de integrantes en diferentes áreas de producción.

Con esta herramienta, Lynch busca que más personas puedan participar en la creación audiovisual y contar historias desde nuevas perspectivas.