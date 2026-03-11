Invento millonario: el robot que es furor en todo el mundo y es lo único que necesitas tener en tu cocina + Seguir en









Para quienes llegan cansados a su hogar después del trabajo, cocinar dejará de ser una de las tareas más demandantes gracias a este invento.

El aparato promete revolucionar las comidas, ya que tiene la capacidad de preparar varias recetas casi sin intervención de una persona. Euphotic Labs

Llegar a casa cansado después de una jornada intensa deja a millones de personas sin ganas de tener que seguir con sus responsabilidades. Entre ellas está la de cocinar, ya sea para uno mismo o para la familia, pero como siempre, esta tarea demanda demasiado tiempo y energía.

Con los avances de la tecnología, el fin es tratar de facilitar aún más la vida de las personas, por lo que este invento llegó para quedarse. Lejos de ser un instrumento tradicional para la gastronomía, se convertirá en el chef que uno espera tener en el hogar para poder disfrutar de las delicias sin tener que estar completamente atento a la cocción.

Nosh One Euphotic Labs Este aparato revolucionará el día a día de millones de usuarios. Euphotic Labs Todo en uno: el robot con IA que se convertirá en tu chef profesional El Nosh One es un electrodoméstico diseñado para cocinar de forma automática, pero requiere que la persona dé el primer paso. El usuario debe cortar los alimentos crudos y cargarlos en distintos compartimentos que tiene la máquina, la cual se encarga de ir arrojando cada ingrediente a una sartén principal integrada en el momento exacto que indica la receta.

Una vez que la comida cae en la zona de cocción, entra en juego una cámara interna impulsada por inteligencia artificial. Este lente observa la preparación constantemente para evaluar cómo va cambiando el color, qué textura toma cada alimento y cuánta humedad queda, imitando la atención visual que le prestaría una persona a la comida.

Con toda esa información, el sistema decide los pasos a seguir para que el plato salga perfecto. Sube o baja la temperatura de su base de cerámica según la necesidad del momento y activa un brazo mecánico que revuelve los alimentos en la sartén, evitando que se quemen o queden crudos durante el proceso.

Embed - Nosh : The World's First Robo-chef for Homes Las sorprendentes características de este invento La estructura del equipo permite cocinar hasta cuatro porciones al mismo tiempo gracias a sus cinco bandejas para cargar carnes, verduras y líquidos. A esto se le suman ocho dispensadores ubicados en la parte superior que se ocupan de arrojar la cantidad precisa de sal, aceite o especias a la preparación a medida que avanza la cocción. Todo el mecanismo se controla de manera remota a través de una aplicación para el teléfono. Desde esa plataforma, los usuarios pueden elegir entre un menú de 500 recetas y dejar programada la hora exacta en la que el equipo debe empezar a arrojar los ingredientes y cocinar, asegurando que el plato esté listo al momento de la cena. El diseño también contempla un mantenimiento sencillo, ya que el aparato incluye un filtro de carbono para retener el humo y los olores, además de un sistema que limpia sus conductos internos de forma automática. Este invento tiene un valor de 1.499 dólares y su única limitación técnica es que no cuenta con un mecanismo para dar vuelta alimentos enteros, como lo sería un churrasco.

