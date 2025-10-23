De cuánto es la fortuna de Mariah Carey, la reina indiscutida de la Navidad







La cantante estadounidense es de las más exitosas del pop, impulsada por sus clásicos y sus giras mundiales.

La famosa cantante cuenta con una gran fortuna a 30 años de su debut. Gentileza - People.com

Mariah Carey es una de las cantantes más talentosas y glamurosas de los últimos tiempos, pero también se destaca por su éxito comercial. Cada diciembre se vuelve la protagonista en todo el planeta gracias a "All I Want for Christmas Is You", una canción que se convirtió en un fenómeno cultural y su fuente constante de ingresos.

Su influencia en la música pop trasciende las generaciones y su carrera se mantiene vigente desde hace más de tres décadas. Con millones de discos vendidos y múltiples premios, Carey es una de las artistas más reconocidas del mundo y una figura importante de la industria.

Mariah Carey La carrera de Mariah Carey Nacida en Nueva York en 1969, Mariah Carey se hizo conocida a principios de los años noventa con su primer álbum homónimo, que la ubicó en el top de los rankings. Con su impecable voz conquistó a la crítica y al público, lo que la llevó a convertirse en una de las artistas más premiadas de su generación.

A lo largo de su trayectoria, ganó cinco premios Grammy y recibió más de 30 nominaciones, además de numerosos reconocimientos internacionales. Carey también es una de las cantantes con mayores ventas de la historia, ya que sus álbumes superan las 200 millones de copias vendidas alrededor del mundo.

A lo largo de su carrera firmó contratos millonarios con discográficas y participó en importantes proyectos televisivos. En 2015, acordó un contrato de 30 millones de dólares para una residencia en el Caesars Palace de Las Vegas. También recibió 50 millones de dólares por un álbum con Virgin Records y 18 millones por ser jurado en el programa American Idol.

Patrimonio de Mariah Carey Según el portal especializado Celebrity Net Worth, el patrimonio estimado de Mariah Carey alcanza los 350 millones de dólares. La mayor parte de esta cifra viene de sus regalías musicales, especialmente de su clásico navideño "All I Want for Christmas Is You", que cada año vuelve a los primeros puestos de Spotify, YouTube y Billboard. De acuerdo con estimaciones de The Economist, Carey gana alrededor de 2,5 millones de dólares anuales solo en derechos por esta canción. Además, The New York Post calcula que la artista llega a ganar hasta 3 millones de dólares cada temporada navideña. Su impecable voz y la gestión exitosa de su carrera la posicionaron como una de las mujeres más ricas del pop.

