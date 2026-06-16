De cuánto es la fortuna de Riyad Mahrez, el futbolista más rico de Argelia

El delantero construyó una carrera exitosa entre Europa y Medio Oriente, con ingresos que lo ubican entre los deportistas destacados.

Riyad Mahrez es uno de los nombres más importantes que ha dado el fútbol africano en las últimas décadas. Su talento, capacidad de desequilibrio y regularidad lo llevaron a convertirse en una figura reconocida a nivel internacional y en un referente absoluto de Argelia.

A lo largo de su carrera, el extremo acumuló títulos, contratos millonarios y acuerdos comerciales que impulsaron considerablemente su situación económica. Su recorrido profesional incluyó etapas determinantes tanto en Inglaterra como en Arabia Saudita.

En medio de la expectativa por el Mundial 2026 , Mahrez volvió a estar en el centro de la escena luego de referirse al debut de su selección frente a Argentina. Mientras tanto, también crece el interés por conocer la dimensión de su patrimonio y cómo logró construirlo.

Riyad Mahrez nació el 21 de febrero de 1991 en Sarcelles, una ciudad ubicada en las afueras de París, Francia. Hijo de padres argelinos, comenzó a jugar al fútbol desde muy pequeño y desarrolló gran parte de su formación en clubes modestos del ascenso francés .

Su primer paso profesional llegó en el AAS Sarcelles y luego continuó en el Quimper, una institución semiprofesional donde empezó a llamar la atención por su técnica y velocidad. A diferencia de otras estrellas que fueron detectadas desde temprana edad por grandes equipos europeos, Mahrez construyó su carrera de manera gradual. Su crecimiento fue progresivo y alejado de los reflectores.

Más tarde llegó al Le Havre, una de las instituciones francesas reconocidas por formar talentos jóvenes. Allí terminó de consolidarse y despertó el interés de varios clubes ingleses. Su decisión de representar a Argelia a nivel internacional marcó otro punto importante de su carrera. Desde entonces se convirtió en uno de los líderes futbolísticos de la selección africana.

Riyad Mahrez: el jugador millonario de Argelia Instagram Riyad Mahrez

Su paso por Inglaterra

En enero de 2014, Leicester City apostó por su incorporación cuando el equipo todavía competía en la segunda división inglesa. Lo que ocurrió después quedó grabado en la historia de la Premier League. Durante la temporada 2015-2016, Leicester consiguió un título considerado uno de los mayores batacazos del fútbol moderno.

Mahrez fue una de las grandes figuras de aquel plantel junto a Jamie Vardy y N'Golo Kanté. Su capacidad de desequilibrio y aporte goleador fueron determinantes para la consagración. Ese mismo año fue elegido como el mejor futbolista de la Premier League por la Asociación de Futbolistas Profesionales de Inglaterra, un reconocimiento reservado para muy pocos jugadores africanos.

En 2018, Manchester City desembolsó cerca de 60 millones de libras esterlinas para contratarlo, convirtiéndolo en una de las transferencias más importantes del mercado inglés en ese momento. Bajo la conducción de Pep Guardiola, Mahrez amplió todavía más su palmarés. Ganó varias Premier League, copas nacionales y también formó parte del plantel que conquistó la UEFA Champions League en 2023.

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El millonario contrato en Arabia Saudita

Tras su exitoso paso por Inglaterra, Mahrez decidió aceptar la propuesta de Al Ahli, uno de los clubes más importantes de Arabia Saudita. La liga saudí inició un fuerte proceso de expansión deportiva y económica, incorporando figuras internacionales mediante contratos multimillonarios.

El futbolista argelino se sumó a una lista que también incluyó a nombres de enorme trayectoria mundial. El salario anual acordado de u$s54 millones consolidó aún más su patrimonio. Esto le asegura a Mahrez embolsar un total de u$s216 millones en sus cuatro temporadas en el club árabe. Por si fuera poco, el contrato está exento de impuestos.

El crecimiento económico del fútbol saudí modificó el panorama para muchos jugadores experimentados que buscaban nuevos desafíos profesionales sin abandonar la élite competitiva. Aunque existe debate sobre el impacto deportivo de este tipo de ligas emergentes, los números muestran que Arabia Saudita se transformó en un destino muy atractivo desde el punto de vista financiero.

La previa del debut ante Argentina en el Mundial 2026: qué dijo

El sorteo del Mundial 2026 determinó que Argelia y Argentina compartan el partido inaugural de su grupo, un encuentro que genera una enorme expectativa. Ante ese escenario, Mahrez intentó bajar la intensidad de la previa y manifestó que afrontarán el compromiso con tranquilidad.

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El capitán argelino aseguró que el equipo lo encarará como cualquier otro partido, aunque reconoció la jerarquía que posee el seleccionado argentino. Sus declaraciones reflejaron respeto, pero también confianza en las posibilidades de su selección. Argelia buscará volver a ser protagonista en una Copa del Mundo y competir de igual a igual frente a una de las grandes potencias internacionales.

El patrimonio de Riyad Mahrez

La fortuna de Riyad Mahrez ronda los u$s125 millones. El patrimonio se construyó a partir de sus salarios en Leicester City, Manchester City y Al Ahli, además de los ingresos provenientes de patrocinios y acuerdos comerciales.

Como sucede con la mayoría de los deportistas de élite, las cifras pueden variar con el paso del tiempo debido a nuevos contratos, inversiones o renovaciones salariales. Más allá de los números, Mahrez logró construir una carrera sólida que lo posicionó como uno de los futbolistas más importantes de la historia de Argelia.

Su recorrido tiene un componente particular: no fue un talento precoz que irrumpió de manera inmediata, sino un jugador que avanzó paso a paso hasta alcanzar la élite mundial. Esa combinación entre perseverancia, talento y decisiones profesionales acertadas explica cómo logró transformar su carrera deportiva en un patrimonio multimillonario.