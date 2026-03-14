De cuánto es la fortuna de Roger Federer y cómo se convirtió uno de los deportistas más ricos del mundo

No sólo deslumbró a millones de personas con su estilo de juego, sino también supo construir un imperio económico.

Para muchos, el mejor tenista de todos los tiempos.

Durante más de dos décadas, Roger Federer fue sinónimo de elegancia, talento y dominio en la cancha de tenis. El suizo marcó una era en el deporte y dejó una huella imborrable gracias a su estilo de juego y a una carrera llena de títulos históricos. En el camino, logró un patrimonio valuado en miles de millones de dólares .

Considerado por muchos como el mejor tenista de todos los tiempos, Federer construyó un legado impresionante que lo convirtió en una auténtica leyenda del deporte. Su capacidad para mantenerse competitivo durante tantos años y su popularidad global lo transformaron en una de las figuras más influyentes del tenis moderno y uno de los deportistas más ricos del planeta .

Roger Federer nació el 8 de agosto de 1981 en Basilea, Suiza, y desde muy joven mostró una enorme facilidad para el tenis. Durante su adolescencia comenzó a destacarse en torneos juveniles y rápidamente se convirtió en una de las grandes promesas del deporte europeo.

Su revés a una mano deleitó a millones de espectadores en cada partido.

Su salto al circuito profesional llegó a fines de los años noventa, pero fue a comienzos de la década del 2000 cuando su carrera despegó definitivamente. Con un juego técnico, preciso y elegante, Federer comenzó a dominar los torneos más importantes del circuito y a sumar títulos de Grand Slam.

Rápidamente desplazó a André Agassi, tenista N°1 del mundo en el 2000 y desde entonces cada Grand Slam parecía suyo. El más esquivo fue Roland Garros, donde Rafael Nadal se hizo dueño, pero finalmente lo pudo ganar en 2009 ante Robin Soderling, que en la semifinal había superado al español.

Federer y Rafa Su rivalidad con Rafa marcó una época. Si no se enfrentaban antes, las finales de los Grand Slam eran Federer-Nadal. Imagen: Clive Brunskill/Getty Images

Con él, durante esos años también protagonizó una de las rivalidades más emblemáticas del tenis. Los enfrentamientos entre ambos marcaron una época y elevaron el nivel del deporte, convirtiendo cada partido en un espectáculo seguido por millones de fanáticos en todo el mundo.

Más tarde apareció Novak Djokovic, y el top 3 del tenis mundial llegó a un altísimo nivel histórico que hizo delirar a los fanáticos del tenis durante casi 20 años.

Cómo dejó una huella imborrable en el tenis y se convirtió en multimillonario

Durante su etapa de mayor éxito, Roger Federer dominó el circuito con una regularidad impresionante. Ganó 20 títulos de Grand Slam y durante años se mantuvo en el primer puesto del Ranking ATP, consolidándose como una de las figuras más influyentes en la historia del tenis.

Su popularidad global también atrajo a grandes marcas internacionales que lo eligieron como imagen. A lo largo de su carrera firmó contratos millonarios con compañías como Nike, Rolex y Uniqlo, sin contar a Wilson, la marca que lo acompañó desde sus comienzos, acuerdos que multiplicaron sus ingresos mucho más allá de lo que ganaba dentro de la cancha.

Gracias a estos contratos publicitarios, sumados a los premios obtenidos en torneos internacionales, el tenista suizo logró construir una fortuna extraordinaria. Incluso después de su retiro profesional, su nombre continúa generando ingresos a través de inversiones y colaboraciones comerciales.

Roger Federer Con elegancia y un estilo único, se mantuvo casi 20 años en el top 3 del ATP World Tour. Imagen: Web Oficial de Roger Federer

De cuánto es el patrimonio de Roger Federer

Según los sitios especializados en finanzas y fortunas de las celebridades, el patrimonio de Roger Federer se estima en alrededor de 750 millones de dólares en 2026. Esta cifra lo posiciona entre los extenistas más ricos de la historia y entre los deportistas con mayor patrimonio del mundo.

El crecimiento de su riqueza no se debe únicamente a sus premios deportivos. Gran parte de su fortuna proviene de patrocinios, inversiones y acuerdos comerciales que consolidaron su marca personal a nivel global, algo que lo llevó incluso a aparecer en rankings como los de Forbes entre los deportistas más ricos del planeta.