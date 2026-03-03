Millones en deudas: la marca que todos usaban y hoy se declara en quiebra por tercera vez + Seguir en









La reconocida compañía atraviesa otro periodo oscuro desde su existencia, pero este es el más complicado de todos.

El mal panorama que pone en una situación límite a una reconocida empresa. Freepik

Una reconocida marca de ropa que dominó el mercado durante décadas enfrenta su peor crisis financiera. Tras más de cien años de trayectoria, la empresa volvió a solicitar protección legal para reestructurar millones en deudas acumuladas y evitar la desaparición definitiva de todos sus locales.

Los cambios rápidos en las costumbres de consumo y los altos costos operativos golpearon con fuerza a sus tiendas. Esta noticia encendió las alarmas entre sus empleados y clientes habituales, quienes esperan conocer pronto el destino final de la compañía.

Eddie Bauer Multiplaza La crisis que atraviesa la empresa la obligó a cerrar su histórica sede. Multiplaza Todas las quiebras de Eddie Bauer Esta no es la primera vez que la firma recurre a la ley de bancarrotas para evitar su desaparición total. Su primer gran golpe financiero ocurrió en 2003, cuando tuvo que reorganizar todo su negocio tras sufrir una caída irreversible en las ventas.

Seis años más tarde, la crisis económica global de 2009 la empujó hacia su segunda quiebra legal. En aquel momento, un grupo de inversión la rescató en una subasta y desembolsó 286 millones de dólares para quedarse con el control absoluto de la compañía.

Que pasará ahora con la prestigiosa marca En su tercera presentación de quiebra en febrero de 2026, los dueños confirmaron el cierre definitivo de casi 200 tiendas físicas repartidas entre Estados Unidos y Canadá. Además, desarmarán para siempre su histórica sede central en Seattle, lo que dejará a 60 empleados corporativos en la calle entre abril y junio.

A pesar de esta liquidación masiva, la marca aseguró que sus plataformas de comercio electrónico y sus ventas mayoristas seguirán operando con normalidad. El objetivo de los accionistas es mantener esos ingresos activos mientras intentan reestructurar pasivos por más de 1.7 mil millones de dólares en la corte. Durante este proceso legal, la compañía buscará vender sus activos para saldar los pagos atrasados con los proveedores y dueños de los locales. Según los documentos judiciales, los prestamistas dieron plazo hasta el 12 de marzo para encontrar un nuevo comprador que salve parte del negocio.

