De Like a Virgin a los VMAs actuales: la evolución (y la fortuna) de Madonna

La cantante estadounidense volvió a los premios de MTV con una nueva producción y una trayectoria marcada por éxitos, controversias y negocios millonarios.

Cuatro décadas después de su primera aparición en los MTV Video Music Awards , Madonna , una de las figuras más reconocibles de la música pop, volvió a ocupar el centro de la escena. Su recorrido está atravesado por cambios de imagen, grandes producciones, récords comerciales y una capacidad particular para mantenerse vigente y acumular millones en su patrimonio.

Desde sus primeros éxitos en los años 80 hasta sus trabajos más recientes, la artista construyó una carrera que excedió ampliamente el escenario. Música, giras, cine, publicaciones, merchandising, derechos de autor, propiedades y una importante colección de arte forman parte del patrimonio que acumuló durante más de 40 años.

La relación entre Madonna y los VMAs comenzó prácticamente junto con la propia historia de los premios. En la primera edición, celebrada en 1984, interpretó “Like a Virgin” y protagonizó una puesta en escena que quedó asociada para siempre con la ceremonia: apareció sobre un enorme pastel de bodas con un vestido blanco y terminó en el piso después de que uno de sus zapatos se desprendiera.

Construyó una carrera que atravesó distintas etapas de la música y la cultura popular.

Seis años después, en 1990, volvió a convertir el escenario en un espectáculo teatral con “Vogue”. La presentación tomó referencias visuales de la corte francesa y de María Antonieta, con una puesta cargada de bailarines, vestuario y coreografía.

En 2003 llegó otro de los momentos más recordados. Madonna compartió escenario con Britney Spears y Christina Aguilera para interpretar “Like a Virgin” y “Hollywood”. La actuación terminó con los besos entre las tres artistas y generó una enorme repercusión mediática .

La artista estadounidense protagonizó algunas de las presentaciones más recordadas de los premios de MTV.

Después de aquella presentación pasaron más de dos décadas hasta su regreso en 2026. Esta vez, la artista llegó con 13 nominaciones por su proyecto Confessions II, una cifra que la convirtió en una de las figuras centrales de la ceremonia.

Su regreso incluyó “Bring Your Love” junto a Sabrina Carpenter y una versión de “Danceteria” con Charli XCX. La puesta también recuperó referencias a distintas etapas de su carrera, una fórmula que la cantante conoce bien: mirar hacia atrás sin quedarse solamente en la nostalgia.

Reinventar la industria de la música: la clave de su longevidad y riqueza acumulada

La carrera de Madonna no se explica solamente por la cantidad de discos vendidos. Una parte central de su trayectoria fue la construcción de una marca artística propia, en la que música, moda, videoclips, espectáculos y provocación formaron un mismo paquete.

Su catálogo incluye discos como Like a Virgin, True Blue, Like a Prayer, Ray of Light y Confessions on a Dance Floor. La estrategia de renovación también alcanzó sus presentaciones en vivo, que durante décadas funcionaron como grandes producciones audiovisuales.

Sus cambios de imagen acompañaron las diferentes etapas de una extensa trayectoria musical. Instagram Madonna

Las giras representan una parte fundamental de sus ingresos. Hasta julio de 2022 Madonna había acumulado una recaudación bruta de u$s1.389.746.222 con sus conciertos, ubicándose entonces quinta entre los artistas de cualquier género dentro de la clasificación histórica de Pollstar.

Su Sticky & Sweet Tour, realizada entre 2008 y 2009, recaudó u$s411 millones y fue la gira de mayor recaudación de una artista femenina hasta ese momento. También vendió más de 11,6 millones de entradas durante el período considerado por Pollstar.

La artista femenina más vendida de la historia: Cifras y patrimonio de una leyenda

Actualmente su fortuna es de u$s850 millones, cifra que atribuye a más de cuatro décadas de actividad musical, giras, regalías, derechos de canciones, propiedades, merchandising y otros negocios. La estimación fue actualizada el 29 de junio de 2026.

En materia de ventas, Guinness World Records reconoce a Madonna como la artista femenina con mayores ventas discográficas. La organización recoge la afirmación de la propia cantante de haber superado los 400 millones de discos vendidos entre álbumes, sencillos y formatos digitales, aunque advierte que las cifras exactas de ventas mundiales son difíciles de establecer y que distintas estimaciones las ubican entre 300 y 400 millones.