Mark Hamill, el actor que logró reinventarse tras el éxito masivo de Star Wars

El actor cumple 75 años con una carrera que logró salir de la sombra del personaje de Luke Skywalker, entre Broadway, doblaje y nuevos papeles.

Mark Hamill construyó una carrera mucho más amplia que el personaje que lo convirtió en una estrella mundial.

Mark Hamill tenía 25 años cuando Star Wars llegó a los cines en 1977 y lo convirtió de golpe en una estrella mundial. A pesar de ese éxito, el éxito de Luke Skywalker fue tan grande que se convirtió en un problema , ya que durante años pareció difícil separarlo del personaje.

El actor acaba de cumplir 75 años con una trayectoria que terminó siendo mucho más amplia. Entre proyectos dentro del teatro, doblaje, televisión, videojuegos y papeles secundarios pudo construir una segunda carrera lejos de la galaxia que lo hizo famoso.

Después de " Return of the Jedi ", estrenada en 1983, Hamill empezó a buscar espacios donde pudiera trabajar sin quedar encasillado en Luke Skywalker. Broadway fue uno de ellos y ahí participó en obras como "The Elephant Man", "Amadeus", "Harrigan ’N Hart", "Room Service" y "The Nerd", y durante un tiempo intentó bajar el perfil de Star Wars dentro de su currículum.

El éxito de Luke Skywalker también le cerró algunas puertas durante los primeros años después de Star Wars.

En el programa de una obra llegó a resumir su paso por la saga como “una serie de populares películas espaciales” . Pero con el tiempo cambió su mirada. “No tengo que ser un protagonista. Estoy feliz siendo un trabajador”, explicó años después. Su objetivo nunca había sido convertirse en una estrella como Tom Cruise, sino poder vivir de la actuación .

Esa búsqueda también lo llevó a un terreno inesperado, ya que en 1992 audicionó para interpretar al Joker en Batman: The Animated Series y estaba convencido de que su fama como Luke iba a jugarle en contra, pero pasó exactamente lo contrario. Consiguió el papel y terminó construyendo una de las etapas más reconocidas de su carrera, con versiones del villano en series, películas animadas y videojuegos como la saga " Batman: Arkham ".

Carrie Fisher lo ayudó a cambiar la forma en la que veía su vínculo con la saga. Gentileza - Disney+

El consejo de Carrie Fisher que cambió la perspectiva de Hamill sobre su legado

Mientras que Hamill intentaba demostrar que era mucho más que Luke Skywalker, Carrie Fisher hizo que mirara el problema desde otro lugar. Cuando leyó una de sus biografías teatrales y vio que casi no nombraba Star Wars, le preguntó por qué trataba de esconder esas películas.

Hamill respondió que quería mostrar su experiencia sobre los escenarios, pero Fisher le respondió: “Vos sos Luke Skywalker. Yo soy la princesa Leia. Aceptalo”. El actor reconoció después que necesitó tiempo para entenderlo, pero que llegó a disfrutarlo de una manera en la que no podía cuando tenía veinte años.

A partir de ese momento dejó de pelear contra el personaje y empezó a convivir con él. Incluso volvió a la saga décadas después, primero en "The Force Awakens" y luego en "The Last Jedi". Ese momento volvió a darle impulso a su carrera frente a cámara, después de muchos años en los que gran parte de su trabajo había pasado por el doblaje.

Broadway y el doblaje fueron dos de los caminos que le permitieron reinventarse lejos de la galaxia de Star Wars. Gentileza - Disney+

Broadway y Amadeus: el papel que perdió por ser demasiado famoso

El ejemplo de cuánto podía pesar Luke Skywalker llegó con Amadeus. Hamill había interpretado con éxito a Mozart en Broadway y durante la gira estadounidense de la obra. Cuando llegó el momento de llevar la historia al cine, quiso quedarse con el mismo papel, pero el director Miloš Forman lo descartó.

Según recordó Hamill, la explicación que le dieron fue que Luke Skywalker no puede ser Mozart. El personaje terminó en manos de Tom Hulce, pese a que Hamill ya llevaba meses interpretándolo sobre el escenario. Aquella experiencia lo empujó a buscar otros caminos.

El teatro le dio una identidad por fuera de Hollywood y el doblaje terminó siendo otra salida. Como Joker, y después en producciones como "Avatar: The Last Airbender", "Regular Show", "Robot Chicken" y "The Wild Robot", pudo interpretar personajes completamente distintos sin que nadie pensara en Luke.