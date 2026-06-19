De recolectar basura a crear un imperio de u$s2.800 millones: la historia de Wayne Huizenga

Transformó actividades cotidianas en empresas gigantescas y construyó una carrera única que lo llevó a dominar varios mercados.

Hay historias empresariales que parecen sacadas de una película. La de Wayne Huizenga encaja perfectamente en esa categoría. Con una camioneta prestada y una idea sencilla , logró construir una fortuna multimillonaria a partir de un negocio que muy pocos consideraban atractivo: la recolección de residuos.

El empresario estadounidense tuvo una capacidad poco común para detectar oportunidades valiosas donde otros solo veían tareas rutinarias y desagradables. A lo largo de varias décadas creó compañías que modificaron industrias enteras, desde la gestión de desechos hasta los videoclubes y la venta de automóviles.

Wayne Huizenga nació el 29 de diciembre de 1937 en Evergreen Park, Illinois, y pasó gran parte de su juventud en Florida. Tras abandonar la universidad y atravesar algunos trabajos temporales, decidió comprar un camión de basura usado con dinero prestado por su padre.

En 1962 adquirió una pequeña empresa llamada Southern Sanitation, un emprendimiento modesto que terminó convirtiéndose en la base de una de las corporaciones más grandes del país.

Huizenga detectó una oportunidad que otros ignoraban. El mercado de la recolección de residuos estaba compuesto por cientos de pequeñas empresas familiares que operaban de manera independiente. Su estrategia consistió en comprar esas compañías y consolidarlas bajo una única estructura mucho más eficiente.

Así nació Waste Management, una firma que revolucionó el sector y llegó a operar miles de camiones en todo Estados Unidos, convirtiéndose para comienzos de la década de 1980 en una referencia absoluta de la industria.

Mientras muchos empresarios buscaban negocios sofisticados, él apostó por una actividad indispensable que funcionaba todos los días del año de forma garantizada. Con el tiempo, Waste Management se convirtió en una empresa valuada en miles de millones de dólares y Huizenga vendió gran parte de su participación, dispuesto a iniciar un nuevo desafío.

Cómo revolucionó los videoclubes con Blockbuster

Lejos de conformarse, el empresario volvió a apostar por un sector que parecía ordinario. En 1987 compró una pequeña cadena de videoclubes llamada Blockbuster, que apenas contaba con algunas decenas de locales.

Su propuesta rompió con la lógica de la época. Mientras la mayoría de los videoclubes eran negocios independientes y pequeños, Huizenga impulsó un formato estandarizado, con tiendas amplias, horarios extendidos y una enorme oferta de películas. La estrategia funcionó a una velocidad sorprendente, y en apenas siete años Blockbuster pasó de tener unas pocas sucursales a contar con más de 3.700 tiendas distribuidas en distintos países del mundo.

En 1994, la compañía fue vendida a Viacom por aproximadamente u$s8.400 millones. Esa operación consolidó todavía más la reputación de Huizenga como un estratega capaz de convertir negocios tradicionales en auténticos gigantes corporativos.

H. Wayne Huizenga El empresario en la Facultad de Negocios y Emprendimiento de Florida que lleva su nombre. H. Wayne Huizenga College of Business and Entrepreneurship

AutoNation: el millonario imperio deportivo que coronó su fortuna

El empresario no se detuvo ahí. Durante la década de 1990 creó AutoNation, una compañía destinada a transformar el mercado de la venta de automóviles. Su objetivo era comprar concesionarias independientes y agruparlas bajo una marca reconocida a nivel nacional. El proyecto tuvo un rápido crecimiento y convirtió a AutoNation en la mayor cadena de concesionarios de vehículos de Estados Unidos.

Al mismo tiempo, Huizenga desarrolló una importante presencia en el deporte profesional. Fue propietario o accionista de varios equipos de Florida, entre ellos los Miami Dolphins de la NFL, los Florida Panthers de la NHLy los Miami Marlins de la MLB.

Su vínculo con el deporte trascendía la inversión económica. Participó activamente en la construcción de estadios y en la expansión del mercado deportivo en el sur de Florida, una región que experimentó un fuerte crecimiento poblacional durante aquellos años.

El patrimonio de Wayne Huizenga

Según estimaciones elaboradas por Celebrity Net Worth, al momento de su fallecimiento, el 23 de marzo de 2018, Wayne Huizenga tenía una fortuna cercana a u$s2.800 millones. Su riqueza provenía principalmente de las ventas de sus participaciones en Waste Management, Blockbuster y AutoNation, tres compañías que marcaron distintas etapas de su trayectoria empresarial.

Especialistas en negocios suelen destacar que su principal virtud era la capacidad para detectar mercados dispersos y unificarlos bajo una estructura nacional. No se trataba de inventar productos nuevos, sino de reorganizar sectores enteros.

Su fallecimiento, a los 80 años, cerró la carrera de un empresario que desafió las reglas tradicionales. Lo que comenzó con un solo camión terminó convirtiéndose en un legado que atravesó la gestión de residuos, el entretenimiento, la industria automotriz y el deporte profesional.