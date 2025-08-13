De ser un reconocido detective a convertirse en hechicero: de cuánto es la fortuna de Benedict Cumberbatch







El actor se encuentra en los medios desde principios de los 2000 y desde entonces, se consagró como uno de los más queridos de Hollywood.

Benedict Cumberbatch nació el 19 de julio de 1976 en Londres, Inglaterra.

Benedict Cumberbatch es un actor británico muy querido en el mundo de Hollywood, debido a su trayectoria y participación en proyectos populares. Con 25 años de actividad, esta celebridad logró recaudar una considerable fortuna, que es solo una pequeña muestra de su enorme carrera en el cine, el teatro y la televisión.

El próximo 28 de agosto, llegará a los cines de Argentina una nueva película protagonizada por Cumberbatch. Se trata de “The Roses”, un filme que cuenta con la participación de la actriz Olivia Colman, con quien interpreta a una pareja que, a pesar de que parecía perfecta, su matrimonio comenzará a hacerse pedazos.

Carrera de Benedict Cumberbatch espec Cine1_opt.jpeg dr. strange. Benedict Cumberbatch en el Multiverso de Marvel. Cumberbatch inició su carrera en el mundo del teatro, donde obtuvo importantes papeles en obras como “Hedda Gabler”, la que lo llevó a su debut en el West End de Londres. Sin embargo, años después comenzó a aparecer en la televisión hasta que llegó su primer protagónico en la serie “Hawking”, en la que interpretó al físico Stephen Hawking.

Poco a poco, Cumberbatch se convertía en una figura popular en los medios, hasta que llegó uno de sus papeles más reconocidos: Sherlock Holmes para la serie “Sherlock”, con la que ganó 6 premios Emmy. Con cada vez más participaciones en largometrajes aclamados por la crítica, en 2016 inició su carrera como Doctor Strange en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Patrimonio neto de Benedict Cumberbatch la maravillosa historia de herny sugar.webp El británico Benedict Cumberbatch protagoniza este corto y atrapante film en Netflix. Según el portal Celebrity Net Worth, hoy en día Benedict Cumberbatch cuenta con una fortuna valuada en 40 millones de dólares. A pesar de su gran éxito financiero, el actor participó en una gran cantidad de acciones benéficas, como por ejemplo, en la Asociación de la Enfermedad de la Neurona Motora, de la que es embajador.

