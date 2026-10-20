De Skydance a Paramount: el impacto del pago de $150 millones en la riqueza de David Ellison

El ejecutivo sumó una compensación millonaria tras cerrar una operación que amplió su poder en Hollywood y su patrimonio personal.

David Ellison está en el medio de una de las mayores reconfiguraciones recientes de Hollywood tras la expansión de Skydance.

David Ellison quedó al frente de uno de los grupos de medios más grandes de Hollywood después de que Paramount Skydance completara la adquisición de Warner Bros. Discovery . La operación también le dejó una compensación de u$s150 millones , distribuida entre efectivo y acciones restringidas.

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El ingreso elevó su fortuna personal, la cual Forbes estima por encima de u$s1.000 millones . Sin embargo, calcular cuánto dinero pertenece realmente al empresario es complejo por el peso que tiene dentro de su estructura patrimonial Larry Ellison, cofundador de Oracle y padre del ejecutivo.

Los u$s150 millones llegaron como consecuencia del cierre de la compra de Warner Bros. Discovery. Según Forbes, el paquete que recibió David Ellison implica un bono en efectivo y acciones restringidas por haber concretado la transacción.

El ejecutivo recibió una compensación de u$s150 millones por el cierre de la operación corporativa.

La operación estuvo valuada en u$s110.000 millones y dejó bajo el control del grupo negocios que abarcan desde Paramount Pictures y CBS hasta HBO, CNN y Warner Bros. El conglomerado resultante pasó a usar el nombre Skydance.

El acuerdo representó otro éxito para Ellison después de la compra de Paramount. En 2024 había ganado la disputa por la compañía con una oferta de u$s8.000 millones , operación que finalmente cerró en agosto de 2025. De ese monto, u$s6.000 millones fueron aportados por Larry Ellison, mientras que RedBird Capital suministró el resto de los fondos.

El avance sobre Warner Bros. Discovery fue todavía mayor, ya que Paramount Skydance terminó ofreciendo u$s110.000 millones después de una disputa que se extendió durante meses y en la que Netflix también había intentado quedarse con la compañía.

La fortuna personal de Ellison está atravesada por el enorme respaldo financiero y patrimonial de su padre, Larry Ellison. Gentileza - @davidellisonskydance

El patrimonio familiar vs. la fortuna propia: El peso del legado de Larry Ellison

Forbes calcula que David Ellison tiene un patrimonio personal superior a u$s1.000 millones, considerando la nueva compensación, sus acciones de Paramount y distintas propiedades inmobiliarias. Pero la mayor parte de la estructura financiera que permitió construir su imperio provino de su padre.

Larry Ellison cuenta con una fortuna estimada por Forbes en u$s185.000 millones y respaldó financieramente a su hijo en distintos momentos. Financió la creación inicial de Skydance, aportó la mayor parte del capital para comprar Paramount y garantizó personalmente más de u$s45.000 millones de la operación por Warner Bros. Discovery.

David, además, tiene prácticamente todos los derechos de voto correspondientes al 77,5% de control que la familia Ellison tiene sobre la nueva compañía. Sin embargo, Forbes señala que la mayor parte del capital económico detrás de esa participación pertenece a Larry.

Cuando Oracle salió a bolsa en 1986, Larry separó 90.000 acciones para David y su hermana Megan. Después de sucesivos splits, ese paquete equivaldría actualmente a unos 29 millones de títulos y tendría un valor superior a u$s4.000 millones si se hubiera mantenido intacto.

Forbes calcula que, si la porción correspondiente a David se vendió gradualmente, pagó impuestos y luego fue invertida de forma conservadora, hoy podría valer u$s300 millones.

También recibió una participación en NetSuite, cuando Oracle compró esa compañía en 2016, el fideicomiso de David obtuvo u$s370 millones antes de impuestos. Forbes estima que ese capital podría equivaler actualmente a unos u$s500 millones.

A pesar de estas cifras, David no figura de manera independiente en la lista de multimillonarios de Forbes. La publicación atribuye el patrimonio generado originalmente por Larry Ellison al conjunto “Larry & family”, debido a la complejidad de las transferencias y estructuras financieras dentro de la familia.

El valor futuro de sus activos dependerá del desempeño del nuevo conglomerado y de cómo administre la deuda asumida. Gentileza - @davidellisonskydance

Valoración de activos y previsiones para el futuro financiero de la compañía

El patrimonio de David Ellison no depende solamente del pago de u$s150 millones. Forbes incluye dentro de su estimación las acciones que ya tenía en Paramount, sus propiedades y otros activos acumulados durante años. A eso se le suma la compensación obtenida por la adquisición de Warner Bros. Discovery.

La operación, sin embargo, también cambia el nivel de riesgo, ya que Ellison quedó al frente de dos estudios históricos en un mercado muy competitivo y deberá administrar una compañía que asumió miles de millones de dólares de nueva deuda para concretar su expansión.

En cuanto a su trayectoria, después de abandonar la actuación y sus estudios universitarios, creó Skydance con respaldo financiero de su padre. La productora terminó participando en títulos como "True Grit", cinco películas de "Mission: Impossible", dos entregas de "Star Trek" y "Top Gun: Maverick".

Ahora, el pago de u$s150 millones fortalece su patrimonio, pero el valor futuro de sus participaciones dependerá de cómo evolucione un conglomerado mucho más grande, endeudado y expuesto a una industria que está atravesando muchos cambios.