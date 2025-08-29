Dejó su país para crear un imperio de millones y lo logró con las criptomonedas: quién es Jean-Louis van der Velde







Jean-Louis van der Velde se convirtió en una figura clave al liderar proyectos que hoy mueven grandes fortunas.

Fundador de Bitfinex y Tether, Jean-Louis van der Velde lideró dos pilares del universo cripto y acumuló millones con su visión tecnológica.

Jean-Louis van der Velde es uno de los nombres que más resuenan en el universo cripto. En un mundo donde estas divisas transforman economías y desafían sistemas financieros, su historia refleja cómo una visión clara puede generar millones. Desde el desarrollo de plataformas de intercambio hasta la creación de monedas estables, marcó un antes y un después en el área.

El recorrido de este empresario holandés tiene puntos de inflexión que lo posicionaron entre los referentes del ecosistema. Lejos de conformarse con puestos estables en empresas tecnológicas, eligió el camino de la innovación constante. Esa decisión no solo lo llevó al éxito, sino que inspiró a emprendedores de todo el planeta.

Jean-Louis-van-der-Velde-1024x625 Desde Asia, Jean-Louis van der Velde impulsó plataformas como Bitfinex y Tether, y construyó un imperio de millones ligado a las criptomonedas.

La historia de Jean-Louis van der Velde en el mundo cripto En 1985, Jean-Louis van der Velde dejó los Países Bajos para instalarse en Asia, donde comenzó su carrera en la industria de la tecnología. Al graduarse en la Universidad Nacional de Taiwán, inició un camino como emprendedor serial en empresas de software, hardware, transmisión de video y aplicaciones web. Pero su salto a la fama llegó cuando incursionó en las finanzas digitales.

En 2013 cofundó Bitfinex, una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes del mundo. Desde su rol de CEO, impulsó innovaciones como sistemas internos de cumplimiento regulatorio y colaboraciones con organismos financieros internacionales, consolidando la empresa en un sector altamente competitivo.

Luego asumió como director ejecutivo de Tether, donde lideró el desarrollo y la gestión de una de las monedas estables más influyentes del ecosistema cripto. Su visión de mantener el valor del token vinculado al dólar estadounidense revolucionó la forma en que los usuarios intercambian activos digitales. Su salida del cargo de CEO en 2023 no marcó su retiro, sino que pasó a ocupar un rol estratégico como asesor. Esto le permitió mantenerse activo en el rumbo de la compañía, mientras otros referentes tomaban la posta operativa. Miles de millones: el patrimonio de Jean-Louis van der Velde Gracias a sus apuestas tecnológicas y su liderazgo en compañías clave del ecosistema, el patrimonio de Jean-Louis van der Velde alcanzó cifras impresionantes. Distintos portales especializados estiman su fortuna en 9.5 miles de millones de dólares. A pesar de ese volumen de riqueza, mantiene un perfil bajo. Lejos de exhibiciones ostentosas, su foco se centra en proyectos que integran tecnología, educación y desarrollo sostenible dentro del universo cripto. Su influencia trasciende el dinero: representa una visión sobre cómo transformar el sistema financiero global desde la innovación.

