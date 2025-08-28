Quién es y de cuánto es la fortuna de Chappell Roan, la headlinear del Lollapalooza 2026

Con éxitos como "Good Luck, Babe!" y colaboraciones históricas, la artista de 27 años participará en la próxima edición del festival en nuestro país.

De subir covers en YouTube a participar en los festivales de música más importantes, la artista logró transformarse en el fenómeno de una generación.

En solo un par de años, Chappell Roan dejó de ser una artista emergente para convertirse en la figura más comentada del pop global actual. La joven de 27 años se presentará en la próxima edición del Lollapalooza Argentina . Organizado por DF Entertainment, el icónico encuentro tendrá lugar el 13, 14 y 15 de marzo de 2026 en el Hipódromo de San Isidro .

En 2025, su nombre, conocido en círculos alternativos, pasó a instalarse en la cima de la industria musical. Cantó junto a Elton John en un show histórico, ganó el Grammy a Revelación del año , se llevó premios en los MTV Video Music Awards (VMAs) y arrasó en festivales como Coachella.

Su estilo performático, influenciado por las drag queens y el circo , la consagró como uno de los fenómenos del momento. Las canciones "Good Luck, Babe!" y "Pink Pony Club" encabezaron las listas de tendencias de Billboard durante semanas, consolidando una voz distinta dentro del mainstream.

Además, el impacto artístico fue acompañado por un éxito económico notable: giras con entradas agotadas en Estados Unidos y Europa, contratos discográficos, millones de reproducciones y acuerdos con las marcas más reconocidas. Esto logró que la joven artista sea dueña de una fortuna impresionante. ¡Conocé su historia!

El salto a la fama de Chappell Roan: de artista emergente a estrella global

Kayleigh Rose Amstutz nació el 19 de febrero de 1998 en Willard, Misuri. Cuando era joven, tomó clases de piano y empezó a escribir canciones; a los 13 años ya subía covers a YouTube, donde, solo cuatro años más tarde, publicaría su primer sencillo original “Die Young”. Este llamó la atención de Atlantic Records y decidieron ficharla.

En 2017 lanzó su primer EP, "School Nights", pero fue un período de altibajos: en 2020 publicó su icónico single "Pink Pony Club" (que no tuvo muchas vistas en ese entonces), el contrato terminó y pasó por momentos de incertidumbre, trabajando de mesera y niñera mientras reinventaba su carrera desde cero. Pero su creatividad no se detuvo, ya que en 2022 regresó a Los Ángeles, se unió al productor Dan Nigro, lanzó “Naked in Manhattan” y formó parte de la gira "Sour" de Olivia Rodrigo como telonera.

Sin embargo, su transformación definitiva llegó con el álbum "The Rise and Fall of a Midwest Princess", lanzado el 22 de septiembre de 2023. Este disco fue un fenómeno tardío, un término mejor conocido como "sleeper hit", que entremezcla pop camp, dance, synth-pop, country y sonidos alternativos con tintes de los '80 y los 2000. Alcanzó el número uno en las listas como Reino Unido, Irlanda y Nueva Zelanda, y llegó al segundo puesto en el Billboard 200 de EE.UU.

El año 2024 fue definitorio: “Good Luck, Babe!” se convirtió en un hit global. Lo que la impulsó a los escenarios de Coachella, Lollapalooza y a participar, nuevamente, como apertura en la Guts World Tour de Olivia Rodrigo. Por si fuera poco, acumuló seis nominaciones al Grammy y se llevó el premio a Mejor Artista Revelación 2025. En paralelo, también fue reconocida por los MTV VMAs y logró que figuras como Elton John y Lady Gaga la elogiaran públicamente.

Patrimonio actual de Chappell Roan en 2025

De acuerdo al medio especializado Celebrity Net Worth, el patrimonio actual de Chappell Roan ronda los 10 millones de dólares.

Este número refleja el fruto de la venta de sus discos, giras, colaboraciones, contratos, publicidades con aclamadas marcas y reproducciones en plataformas de streaming como Spotify, Youtube y Apple Music.

Chappell Roan participará en el Lollapalooza 2026

Ya se confirmó que la artista estadunidense formará parte de la nueva edición del festival Lollapalooza 2026 en nuestro país. Además, en un acto inédito, el encuentro anunció por primera vez 10 headlines al frente de una grilla que promete ser histórica.

Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi, y Paulo Londra se suman junto a Roan para lucirse en los escenarios del Hipódromo de San Isidro en las tres jornadas del 13, 14 y 15 de marzo.