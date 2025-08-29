Heredó el amor por la moda de su abuela y creó un imperio millonario: la historia de Calvin Klein

Inspirado por su abuela, revolucionó el mundo de la moda y construyó un imperio valuado en miles de millones de dólares.

Logró forjar un imperio de miles de millones por seguir la pasión de su abuela.

Los grandes imperios financieros nacen de la visión de emprendedores audaces. Con millones en juego, algunos transforman industrias enteras , dejando legados globales. Sus historias, marcadas por éxitos y desafíos, muestran cómo la creatividad y la ambición construyen fortunas que trascienden generaciones y fronteras en el mundo actual.

En el mundo de la moda, ciertas marcas se convierten en íconos culturales. Desde pequeños comienzos, sus creadores alcanzan la cima con ideas innovadoras. Estas trayectorias, llenas de riesgos y aciertos, reflejan cómo la pasión genera riquezas y un impacto duradero en el mercado global moderno como es el caso de Calvin Klein.

En 1968 , el neoyorquino fundó Calvin Klein Ltd. con 10 mil dólares , inspirado por su abuela, una costurera que le enseñó el amor por la moda. Sus abrigos minimalistas captaron la atención de Bonwit Teller , generando un millón en el primer año, consolidando su marca en Estados Unidos.

La revolución llegó en los ochenta con jeans y ropa interior. La campaña de Brooke Shields , con su eslogan provocador, disparó ventas de 200 mil pares en una semana . El diseñador expandió su marca a Asia, Europa y Oriente Medio, redefiniendo la moda con un estilo sensual y deportivo.

Klein lanzó fragancias como Obsession y CK One, el primer perfume unisex, que generaron millones en ingresos. Sus campañas con Kate Moss y Mark Wahlberg reforzaron su imagen moderna. En 2002, vendió la empresa por 400 millones, asegurando un legado imborrable en la industria.

Cientos de millones: el patrimonio de Calvin Klein

En 2022, el patrimonio del fundador de la marca se estimaba en 750 millones de dólares, superando a muchos diseñadores. Su fortuna creció con licencias de ropa, perfumes y accesorios. Las ventas globales de la marca alcanzaron 8.5 mil millones en 2021, liderando el mercado mundial de la moda.

El neoyorquino diversificó su oferta con líneas como CK Jeans y Calvin Klein Performance, manteniendo su estilo minimalista. Las campañas con figuras como Justin Bieber y Maluma impulsaron ingresos de cientos de millones. Su enfoque en la juventud y la inclusión marcó tendencia en la industria.

Tras vender su empresa a PVH Corp., Klein permaneció como consultor, recibiendo regalías estimadas en 200 a 300 millones por 15 años. Su visión, heredada de su abuela costurera, transformó la moda en un estilo de vida, consolidando un imperio que aún genera millones globalmente.