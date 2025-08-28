Entre las mujeres más millonarias del mundo: quién es Abigail Johnson y cómo forjó su fortuna







Desde las oficinas de Fidelity hasta las listas de Forbes, Abigail Johnson construyó una carrera que mueve millones y rompe moldes en las finanzas.

Muchos analistas financieros aseguran que el futuro de la inversión global lo lideran las mujeres. Y en esa tendencia, Abigail Johnson se posiciona como una de las figuras más relevantes. Con una fortuna de miles de millones, su historia refleja cómo una visión clara y un liderazgo firme pueden cambiar las reglas del juego.

Desde la dirección de una de las firmas más poderosas del planeta hasta su influencia en el universo de los activos digitales, Johnson no solo acumula riqueza, sino también respeto e influencia. Con una estrategia enfocada en la innovación y la gestión a largo plazo, logró que su nombre se transforme en sinónimo de éxito.

La historia de Abigail Johnson y cómo llegó a ser una de las mujeres más poderosas Abigail Johnson nació en Boston y creció en el seno de una familia con raíces profundas en el mundo financiero. Su abuelo, Edward C. Johnson II, fue el fundador de Fidelity Investments, una de las gestoras de fondos más grandes del planeta. A pesar de haber estudiado Historia del Arte, Abigail tomó otro rumbo: la administración de inversiones.

Después de graduarse en Harvard con un MBA, se sumó al equipo de análisis de Fidelity. Allí fue escalando posiciones con determinación. Pasó de analista a gestora, y luego a directora de fondos, hasta consolidarse como una líder indiscutida dentro de la compañía.

En 2001 asumió la presidencia de los fondos de inversión y en 2014 se transformó en CEO. Bajo su mando, la firma no solo resistió crisis, sino que también fortaleció su reputación como líder del sector. Mientras otras compañías optaban por estrategias más tradicionales, Fidelity, con Johnson al frente, apostó por diversificación e innovación. Su liderazgo se caracterizó por fomentar el acceso a nuevos instrumentos financieros, como criptomonedas y plataformas digitales, anticipándose a las transformaciones del mercado. Todo eso sin recurrir a los reflectores: Abigail se mantuvo lejos de la exposición mediática, priorizando la estrategia y el impacto real. Miles de millones: el patrimonio de Abigail Johnson Con una participación cercana al 25% en Fidelity Investments, la fortuna de Abigail Johnson supera los 20.000 millones de dólares. Su firma gestiona actualmente más de 3 trillones en activos financieros. Ese nivel de poder la ubicó durante años en las listas de las mujeres más influyentes del mundo según Forbes y Time. Además, fue la primera mujer en integrar el Foro de Servicios Financieros en Estados Unidos, consolidando su lugar como pionera en un sector históricamente dominado por hombres.

