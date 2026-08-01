De cuánto es la fortuna de Brendan Fraser, el actor que volvió del olvido para ganar un Oscar

Tras brillar en los 90 con La Momia y consagrarse con la estatuilla por La Ballena, el patrimonio del actor refleja los altibajos de su carrera.

Brendan Fraser llegó a cobrar hasta u$s14 millones por una sola película, en el punto más alto de su carrera.

Durante buena parte de los años 90 y principios de los 2000, Brendan Fraser fue uno de los actores mejor pagos de Hollywood , con contratos que alcanzaban cifras de varios millones de dólares por película y una presencia constante en grandes producciones.

Después llegó un largo período lejos de los papeles principales. Lesiones físicas, problemas personales y una compleja situación financiera coincidieron con una fuerte caída en su actividad dentro de la industria cinematográfica, algo que modificó por completo su panorama profesional.

Su regreso con La Ballena sorprendió tanto al público como a la crítica. La interpretación le permitió conquistar el Oscar al Mejor Actor en 2023 y completar una de las recuperaciones más comentadas de los últimos años en Hollywood.

El premio Oscar por The Whale marcó el cierre de una etapa complicada y el inicio de una nueva valoración de su trabajo.

Brendan Fraser nació el 3 de diciembre de 1968 en Indianápolis, Estados Unidos, aunque posee ciudadanía canadiense por su familia. Su salto a la fama comenzó con películas como Encino Man y George de la Selva , antes de convertirse en una estrella internacional gracias a la saga La Momia.

En aquellos años, el actor pasó a integrar el grupo de intérpretes con mejores ingresos de la industria. Según los registros publicados por Celebrity Net Worth, recibió u$s 4 millones por la primera entrega de La Momia, u$s 10 millones por Al diablo con el diablo, u$s 12,5 millones por La momia regresa y alcanzó su mayor salario con u$s 14 millones por otra entrega de la franquicia. También cobró u$s 10 millones por Furry Vengeance.

Esas cifras reflejan el enorme peso comercial que tenía en ese momento. Su perfil combinaba acción, aventura y comedia familiar, una mezcla que lo convirtió en una apuesta casi segura para los grandes estudios.

Los problemas financieros del actor

El escenario cambió con rapidez tras su divorcio de la actriz Afton Smith. El acuerdo económico incluyó un pago cercano a u$s8,7 millones, además de obligaciones mensuales por manutención y asistencia familiar que rondaban los u$s75.000.

Con el paso de los años, Fraser sostuvo que sus ingresos ya no eran los mismos que cuando se firmó ese convenio. En una presentación judicial realizada en 2013 aseguró que sus gastos superaban ampliamente lo que ganaba y solicitó una reducción de los pagos establecidos.

Su patrimonio actual está estimado en u$s20 millones, tras décadas de éxitos, dificultades y recuperación económica. Disney

A esa situación se sumaron varias cirugías derivadas de las exigencias físicas de sus películas. El actor reveló que debió atravesar intervenciones en la espalda, una rodilla y las cuerdas vocales, además de otros tratamientos médicos que impactaron tanto en su salud como en su continuidad laboral.

El regreso a la actuación y la obtención del Oscar

Tras varios años con participaciones en televisión, producciones independientes y papeles secundarios, Brendan Fraser volvió a ocupar el centro de la escena gracias a La Ballena, dirigida por Darren Aronofsky.

La película recibió una gran respuesta de la crítica y permitió redescubrir una faceta dramática que pocas veces había mostrado durante su etapa como estrella de cine comercial. En marzo de 2023 obtuvo el Oscar al Mejor Actor, un reconocimiento que muchos interpretaron como el cierre de una historia marcada por obstáculos personales y profesionales.

El propio Fraser evitó presentar ese momento únicamente como una revancha. En distintas entrevistas sostuvo que prefería que su trabajo fuera evaluado por la actuación y no únicamente por la narrativa del regreso, una postura que también fue destacada por distintos analistas de la industria.

El patrimonio de Brendan Fraser

Actualmente, el patrimonio de Brendan Fraser está estimado en u$s20 millones, una cifra construida a partir de décadas de trabajo como actor, productor y artista de voz. El monto refleja tanto los enormes ingresos obtenidos durante su etapa de mayor éxito como el impacto económico de sus conflictos legales y personales.

Hoy Fraser mantiene una carrera mucho más selectiva que en sus años de mayor exposición. Ya no participa con la misma frecuencia en grandes franquicias, pero su prestigio dentro de Hollywood cambió de forma considerable después del Oscar. Ese reconocimiento revalorizó su trayectoria y consolidó un presente muy distinto al de la etapa en la que parecía haber desaparecido de la primera línea del cine internacional.