Gianni Infantino homenajeó a Enrique Macaya Márquez en la previa del Mundial 2026

El presidente de la FIFA brindó una conferencia de prensa antes del comienzo de la cita mundialista y no pasó por alto la convocatoria del periodista argentino que cubrirá su decimonovena Copa del Mundo.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA , está a tan solo unas horas de vivir su tercer Mundial como mandamás del órgano rector del fútbol en Estados Unidos, México y Canadá 2026. En ese marco, decidió brindar una conferencia de prensa y antes de comenzar decidió destacar la presencia de Enrique Macaya Márquez, que estará cubriendo su decimoctava Copa del Mundo.

Si bien el argentino no estaba presencialmente en la sala, decidió mandarle un saludo: “ Este año va a celebrar su mundial Número 18. Comenzó a hacerlo en 1958 y es increíble. No está con nosotros hoy, pero si durante el certamen… un abrazo a él de parte de todos ”, sentenció Infantino.

A sus 91 años , Macaya Márquez prolongará el récord que estableció en Rusia 2018 y extendió en Qatar 2022, en ser el periodista que más coberturas mundialistas hizo en la historia. Mientras que en el segundo lugar está Jorge "Toto” Da Silveira, el fallecido periodista uruguayo, que tiene 15 en su repertorio.

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El recorrido de Enrique Macaya Márquez en los Mundiales

Desde Suecia 1958, a sus 23 años, Macaya Márquez no ha faltado a un certamen Mundial. Respecto a su primera cobertura, mencionó: "Yo no sabía adónde iba, dónde estaba ni cómo llegaba. Y llegué milagrosamente, como muchas veces. No sentí tanto miedo. Creo que la base es el conocimiento y era muy respetuoso respecto de lo que estaba pasando”.

Además de haber trabajado con distintos canales de televisión y de radio, este año volverá a ir con la cable operadora que transmitirá todos los partidos: Directv, por tercer año consecutivo, debido a que hace la cobertura especial para ellos desde 2016.

En la entrevista con Luciano Bottesi, también contó cómo fue cubrir un Mundial bajo los ataques que estaban sucediendo entre Argentina e Inglaterra por las Islas Malvinas: “Era muy difícil, porque uno se enteraba de cosas que estaban pasando y no entendía por qué estaban pasando. Tanto Menotti, que era de izquierda, como los jugadores, la AFA, y nosotros los periodistas, estábamos preocupados por lo que pasaba pero también queríamos ganar ese Mundial (España 1982)”.

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Que dijo Gianni Infantino en conferencia de prensa

Infantino estuvo en el ojo de la tormenta estos últimos días debido a las polémicas que hubo con Estados Unidos, Donald Trump y los visados. Uno de los casos que se hizo más viral fue el del arbitro de Somalia Omar Artan, y aclaró su postura: "No podemos controlar todo. A veces es mejor mantenerse tranquilo y relajado, porque para solucionar eso podemos entorpecer otras cosas... mi intención es unir al mundo con este Mundial". Además, destacó la ayuda del presidente estadounidense para llevar a cabo el certamen e intentó calmar al público sobre la crítica de haberle entregado el Premio FIFA de la Paz: "Tengo una gran relación con él. Estoy muy feliz de ello. Sin su apoyo y compromiso no podríamos haber celebrado este Mundial. Intentó ayudarnos con la administración de todo esto y se hizo cargo de varias cosas".

Acerca del tema de los visados denegados, agregó: "¿Te parecería normal que la FIFA le dicte al gobierno británico a quién dejar entrar al país y a quién no? No lo sé. No es fácil que se adapten a lo que queremos nosotros al 100% y tenemos que respetar esa decisión".

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(Gentileza: FIFA)