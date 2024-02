Digitalización y teleradiología para la detección temprana del cáncer de pulmón

El diseño escalable y sostenible de este proyecto garantiza un acceso más amplio al diagnóstico temprano, que es clave para mejorar los resultados de los pacientes y aumentar las posibilidades de curación.

En este modelo de integración, la Fundación FUCA colabora con el Instituto Alexander Fleming (IAF) como centro principal, para brindar experiencia y capacitación radiológica especializada. Los 13 hospitales regionales que participan en la iniciativa funcionan como portavoces, para ampliar el acceso a servicios de radiología avanzada en áreas remotas.

Necesidad crítica de detección temprana

Dado que la Organización Mundial de la Salud proyecta un aumento del 47,8 % en los casos de cáncer en Argentina para 2040, y en América del Sur un aumento del 76,2 % [1], esta iniciativa llega en un momento crucial. El cáncer de pulmón, al ser la principal causa de muerte en América Latina y el Caribe [2], también pone de relieve la necesidad apremiante de una detección temprana.

“Para nosotros en Philips Argentina, esta iniciativa es una gran oportunidad de colaboración con la Fundación Philips y la Fundación FUCA que nos permite extender servicios de atención médica vitales a comunidades que antes estaban fuera de nuestro alcance. Al introducir tecnología avanzada de telerradiología, estamos facilitando la detección temprana y precisa del cáncer de pulmón, un paso fundamental para ampliar el acceso a la atención médica en el país. Este proyecto no se trata solo de tecnología; se trata de la colaboración de diversos actores para hacer una diferencia tangible y positiva en las vidas de quienes durante mucho tiempo han carecido de servicios de salud esenciales", dice Guido López, Gerente General de Philips Argentina.

La iniciativa aprovecha la experiencia en telerradiología de Philips para brindar de manera eficiente imágenes clínicas precisas a médicos y administradores, para optimizar la prestación de atención médica, reducir costos, mejorar las experiencias de los pacientes y mejorar significativamente las capacidades de diagnóstico de cáncer de pulmón en los hospitales participantes.

La clave del proyecto es la capacitación de más de 50 profesionales de la salud en el uso del sistema de telerradiología, lo que permite un diagnóstico más rápido y planes de tratamiento a distancia. Se espera que afecte a entre 20.000 y 25.000 personas anualmente, lo que marca un paso importante en la mejora del diagnóstico temprano y el tratamiento del cáncer de pulmón para quienes inicialmente tenían poco o ningún acceso a estos servicios.

También es parte integral del proyecto la formación de un comité transdisciplinario, que se centrará en la prevención del cáncer de pulmón, incluidos esfuerzos cruciales para dejar de fumar, para subrayar la importancia de la prevención y para reducir la incidencia del cáncer de pulmón.

Garantizar la eficacia y confiabilidad a largo plazo

“Uno de nuestros principales objetivos es ofrecer nuestra experiencia como equipo multidisciplinario dedicado a la detección temprana del cáncer de pulmón, al capacitar recursos humanos técnicos y médicos en los hospitales regionales que lo requieran para que con el tiempo logren una autonomía creciente y luego se conviertan en formadores de otras personas, logrando así un efecto multiplicador de este proyecto”, mencionó el Dr. Lisandro Paganini, subjefe del Departamento de Diagnóstico por Imágenes del IAF.

La dedicación de la Fundación FUCA para sostener el proyecto más allá de su duración inicial de tres años subraya el compromiso con su eficacia y confiabilidad a largo plazo. Este apoyo continuo es fundamental para el éxito y el impacto continuos de la iniciativa.

"Promover la detección temprana del cáncer es parte fundamental de la misión de la Fundación FUCA. Por eso apoyamos esta iniciativa que nos permite poner a disposición de instituciones de todo el país las capacidades y tecnología necesaria para realizar la detección del cáncer de pulmón. A través de estos estudios se puede lograr un diagnóstico precoz, lo que mejora significativamente el pronóstico de los pacientes y las posibilidades de curación", afirma el Dr. Reinaldo Chacón, presidente de la Fundación FUCA.

La ambición se extiende más allá de Argentina, ya que también busca expandirse a otros países latinoamericanos. Dado que el cáncer de pulmón es la principal causa de muerte relacionada con el cáncer en todo el mundo [3] y las tasas de incidencia y mortalidad por cáncer sustancialmente altas en América Latina [1], esta iniciativa da un paso crucial para abordar un problema crítico de salud pública, lo que demuestra el potencial para un mayor impacto regional.

1] Integrated Cancer Control Initiative in Latin America (2023). Addressing the rising burden of cancer in Argentina

[2] The Lancet (2022). An updated profile of the cancer burden, patterns and trends in Latin America and the Caribbean

[2] Nature (2023). The global burden of lung cancer: current status and future trends