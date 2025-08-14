Se hizo millonario en la "Edad Dorada", marcó un antes y un después en EEUU y regaló gran parte de su fortuna: las polémicas detrás de John D. Rockefeller

Fue un empresario del siglo XIX que dejó su marca en la economía global y transformó para siempre la forma de hacer negocios.

Fue uno de los hombres más ricos de su epoca, manteniendo monopolios que siguen vigentes.

A fines del siglo XIX hubo un periodo de crecimiento económico que convirtió a algunos empresarios en figuras tan admiradas como cuestionadas, este era la revolución industrial . Entre ellos, uno logró convertirse en el hombre más rico de su tiempo , acumulando poder y generando una fama que todavía está vigente.

John D. Rockefeller fue más que un magnate del petróleo, el fue un símbolo de una era de oportunidades desmedidas y desigualdades abismales. Su vida estuvo marcada por los excesos y la adicción al poder sin importar las consecuencias.

La famosa Edad Dorada fue un período que abarcó aproximadamente desde la década de 1870 hasta los comienzos del siglo XX. Se caracterizó por una expansión industrial acelerada , fue el auge de los ferrocarriles y el surgimiento de gigantes corporativos.

Si bien la prosperidad fue notoria para una minoría, también creció la desigualdad social , y las grandes fortunas se acumularon en manos de unos pocos, lo que generó fuertes tensiones políticas y sociales. En ese escenario, Rockefeller supo posicionarse como uno de los grandes protagonistas.

Nacido el 8 de julio de 1839 en Nueva York, Rockefeller comenzó a trabajar desde muy joven y se destacó por su visión comercial. En 1860 identificó una oportunidad en la naciente industria petrolera y, diez años después, fundó la Standard Oil Company .

En pocos años, su empresa dominó el mercado, controlando la mayor parte de la producción y distribución de petróleo en Estados Unidos. El monopolio fue tan absoluto que motivó la aprobación de la Ley Sherman Antitrust para frenar prácticas empresariales que limitaban la competencia.

Aun con estas regulaciones, Rockefeller reorganizó su imperio en compañías un poco más pequeñas que seguían bajo su influencia, asegurando de esa manera su control sobre el negocio.

Las donaciones de Rockefeller

Fue un hombre profundamente religioso, su fe bautista influyó de manera decisiva en su vida. A los 50 años, sus problemas de salud lo alejaron de la actividad diaria y lo llevaron a reflexionar sobre el origen y uso de su riqueza.

Convencido de que tenía que destinar parte de su fortuna a causas benéficas, financió proyectos educativos y de investigación. Entre sus obras más destacadas figuran la creación de la Universidad de Chicago, la Universidad Rockefeller y la Fundación Rockefeller, las cuales son instituciones que continúan activas.

De cuánto fue la fortuna de John D. Rockefeller y quiénes fueron sus herederos

En su momento, se estimó que su riqueza equivalía a miles de millones de dólares actuales, convirtiéndolo en uno de los hombres más acaudalados de la historia moderna.

Aunque donó una parte considerable, mantuvo el control de sus empresas, muchas de las cuales todavía existen. Con el paso del tiempo, sus descendientes, que principalmente fueron sus 6 hijos, continuaron administrando negocios y propiedades, manteniendo vivo el legado de la dinastía Rockefeller.

Hoy en día, según los cálculos, su fortuna sigue pasando a través de las generaciones de su familia y se estima que actualmente está dividida entre 200 herederos.