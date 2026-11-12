El bienestar tiene una nueva cita: WELL FEST desembarca en Santiago del Estero

El festival gratuito se realizará el 14 y 15 de noviembre, con especialistas, actividades físicas, experiencias saludables y propuestas para toda la familia.

El 14 y 15 de noviembre, el Parque del Encuentro será escenario de WELL FEST, un festival gratuito que reunirá a reconocidos especialistas, experiencias participativas, actividades físicas y propuestas de entretenimiento para todas las edades.

Santiago del Estero se prepara para recibir una propuesta que invita a repensar la manera de cuidar la salud, incorporar hábitos saludables y encontrar un equilibrio entre el cuerpo , la mente y las emociones. El 14 y 15 de noviembre, el Parque del Encuentro será escenario de WELL FEST , un festival gratuito que reunirá a reconocidos especialistas, experiencias participativas, actividades físicas y propuestas de entretenimiento para todas las edades.

Durante las dos jornadas, que se desarrollarán de 17 a 21.50 , el público podrá participar de charlas, clases, encuentros y actividades vinculadas con la nutrición, la medicina preventiva, el movimiento, la salud emocional y el bienestar integral. La iniciativa contará con la presencia de referentes como Daniel López Rosetti, Romina Pereiro, Naty Franz y Facundo Pereyra , quienes compartirán conocimientos y herramientas para mejorar la calidad de vida.

Impulsado por Indalo Well, junto con Grupo Indalo y en articulación con la provincia de Santiago del Estero , WELL FEST busca acercar el conocimiento de especialistas a la vida cotidiana y generar espacios de encuentro en los que el cuidado personal también se convierta en una experiencia compartida.

La propuesta parte de una concepción amplia del bienestar, que no se limita a la actividad física o la alimentación. También incorpora la gestión del estrés, los vínculos humanos, el descanso, la salud mental y los espacios de conexión personal. Bajo esa mirada, el festival está pensado para un público familiar e intergeneracional, con actividades destinadas a las infancias, adolescentes, adultos y personas mayores.

Uno de los principales atractivos de WELL FEST será su programación de charlas y encuentros con profesionales que abordarán diferentes aspectos de la salud desde una perspectiva práctica y accesible.

El médico Daniel López Rosetti, especialista en Clínica Médica y Cardiología, será uno de los protagonistas del encuentro. Jefe del Servicio de Medicina del Estrés del Hospital Central Municipal de San Isidro, profesor universitario y presidente de la Sociedad Argentina de Medicina del Estrés, cuenta con una extensa trayectoria en investigación, docencia y divulgación.

Autor de numerosos libros sobre estrés, emociones y salud, durante el festival compartirá herramientas para comprender cómo influyen las emociones y las situaciones de tensión en el organismo, así como la importancia de reconocerlas y gestionarlas para mejorar la calidad de vida.

La alimentación también tendrá un espacio destacado con Romina Pereiro, licenciada en Nutrición y especialista en educación alimentaria y comunicación en salud. Cofundadora de Proyecto JA!, una iniciativa orientada a promover hábitos saludables y prevenir la obesidad infantil, y autora de diversos libros sobre nutrición, encabezará la charla "Alimentación y bienestar".

Su presentación estará enfocada en la incorporación de hábitos saludables y en brindar herramientas concretas para mejorar la alimentación cotidiana, con una mirada que vincula la nutrición con la prevención y el cuidado integral de la salud.

Por su parte, Naty Franz, referente del bienestar y la transformación personal en Latinoamérica, participará con dos propuestas que combinarán conocimientos y experiencias prácticas. En "Tapping: una experiencia para conectar con el bienestar", ofrecerá una charla, una práctica participativa de esta técnica y la presentación de su libro.

Además, encabezará "Bienestar, movimiento y vida real", una actividad que integrará movimiento y herramientas para aplicar en la vida cotidiana. Franz es creadora del Método NF, una propuesta que combina yoga, tapping, meditación y autoexploración, y autora de libros publicados por Penguin Random House, entre ellos A Todo Tapping y Sé Quien Quieras Ser: Método NF.

La salud digestiva será otro de los temas centrales de la programación. Facundo Pereyra, médico especialista en Medicina Interna, Gastroenterología y Endoscopia Digestiva, presentará "Resetea tu intestino", un encuentro dedicado a comprender la relación entre la microbiota, el funcionamiento intestinal y el bienestar general.

Desarrollador del Programa B15®, orientado a la medicina digestiva y el bienestar, Pereyra es también autor de libros como Resetea tus intestinos, Hábitos y SIBO. Durante su participación acercará información y herramientas para comprender la importancia de la salud intestinal dentro del cuidado integral del organismo.

Las dos jornadas se desarrollarán de 17 a 21.50.

Dos días de experiencias para el cuerpo, la mente y las emociones

Más allá de las charlas con especialistas, WELL FEST propone que los asistentes puedan experimentar distintas formas de bienestar a través de actividades diseñadas para participar, aprender y compartir.

La programación incluirá clases de movimiento, experiencias de relajación, propuestas de alimentación saludable, espacios de prevención, actividades para las infancias, innovación, moda sustentable y entretenimiento. También habrá alternativas gastronómicas y espacios de encuentro pensados para disfrutar en familia o con amigos.

El festival se organiza alrededor de tres grandes ejes. El primero es el bienestar físico, que comprende el deporte, el movimiento, la nutrición, el descanso, la medicina preventiva y la incorporación de hábitos saludables.

El segundo está vinculado con el bienestar emocional y mental, con propuestas orientadas a la gestión del estrés, el mindfulness, la salud emocional y el fortalecimiento de los vínculos humanos. El tercero aborda el bienestar espiritual y el propósito personal, a través de experiencias de introspección, conexión y comunidad.

Esta combinación busca que cada visitante pueda construir su propio recorrido según sus intereses y necesidades. Desde quienes quieran participar de una actividad física hasta aquellos que busquen información sobre alimentación, salud digestiva o manejo de las emociones, la propuesta contempla distintas maneras de acercarse al cuidado personal.

El formato también integra espacios temáticos vinculados con el deporte y el movimiento, la salud emocional, la tecnología aplicada al bienestar, la nutrición, la belleza, el cuidado personal y la longevidad. A su vez, contempla la participación de marcas, instituciones y emprendimientos relacionados con la alimentación, la indumentaria, el diseño y la innovación, mediante experiencias, demostraciones y actividades de contacto directo con el público.

Una propuesta federal que busca llevar el bienestar a todo el país

La llegada a Santiago del Estero forma parte de una iniciativa más amplia de Indalo Well para construir una agenda federal dedicada a la salud, la prevención y la calidad de vida.

WELL FEST fue concebido como un encuentro itinerante, capaz de recorrer distintas ciudades argentinas y adaptar sus actividades a las características de cada comunidad. Su objetivo es combinar experiencias presenciales, contenidos especializados y difusión a través de medios de comunicación y plataformas digitales, para extender el alcance de sus propuestas más allá de los días del evento.

El antecedente es la primera edición nacional realizada en Buenos Aires, que convocó a más de 10.000 participantes y ofreció más de 50 experiencias vinculadas con el cuerpo, la mente y el bienestar integral.

La iniciativa también apunta a generar vínculos entre profesionales, empresas, instituciones y organizaciones sociales, con el propósito de impulsar una conversación sostenida sobre la importancia de la prevención y el acceso a información confiable para tomar mejores decisiones sobre la salud.

En ese sentido, el festival no se plantea únicamente como una agenda de actividades para un fin de semana, sino como una plataforma que busca acercar el bienestar a nuevas comunidades y promover hábitos que puedan mantenerse en el tiempo.

WELL FEST se realizará el sábado 14 y domingo 15 de noviembre, de 17 a 21.50, en el Parque del Encuentro de Santiago del Estero. La entrada es gratuita y tanto la programación completa como el acceso a la inscripción se encuentran disponibles en festival.indalowell.com.

Con especialistas, actividades participativas y propuestas para todas las generaciones, Santiago del Estero será el punto de partida de una nueva etapa de WELL FEST, que busca recorrer la Argentina y acercar a cada vez más personas herramientas para vivir mejor.