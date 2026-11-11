Vinos: se profundiza la primarización de las exportaciones por la suba del granel y la caída del fraccionado

El cambio en la composición de las ventas externas plantea desafíos para toda la cadena productiva. Los volúmenes aumentaron 5,4% pero los ingresos en divisas cayeron 1% en los primeros 10 meses del año.

Las exportaciones de vinos fraccionados corren de atrás a los envíos por granel.

Las exportaciones de vino argentino consolidaron en los primeros diez meses de 2026 una marcada tendencia hacia la primarización, caracterizada por un incremento en los envíos de menor valor agregado y una retracción en el segmento de fraccionados.

Según el último informe del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) con datos actualizados al mes de octubre, el volumen físico total comercializado en el exterior alcanzó los 1,69 millones de hectolitros en el período enero-octubre, lo que representa una suba del 5,4% contra el mismo período del año pasado .

Sin embargo, la dinámica del negocio muestra una clara brecha estructural entre modalidades: mientras las ventas de vino a granel treparon un 30,6% en el acumulado, los despachos de vinos fraccionados retrocedieron un 2,1% .

Este vuelco hacia productos no fraccionados provocó un desacople directo entre las métricas de volumen y los ingresos de la actividad.

En el balance de los primeros diez meses, la facturación total en divisas cayó un 1% interanual al ubicarse en u$s657,9 millones, recortando el ingreso neto por cada litro despachado.

En el informe técnico del organismo regulador se advierte que "a pesar de que el volumen físico despachado muestra números positivos, tanto en vino como en mosto, el valor FOB total acumulado en lo que va del año refleja una caída".

Se consolida el cambio del perfil exportador

Este comportamiento refleja lo que se considera la primarización del perfil exportador. Al reducirse la participación del vino fraccionado, la industria absorbe un menor nivel de bienes y servicios locales, afectando la demanda interna de insumos industriales como botellas de vidrio, etiquetas, cartón, corchos y capsulado, además de resentir el uso de capacidad instalada en las líneas de fraccionamiento de las bodegas.

Asimismo, la exportación a granel deprime el valor medio por litro -que en el caso del producto sin envasar promedia precios marcadamente inferiores a los del fraccionado-, reduciendo los márgenes operativos en los establecimientos vitivinícolas y tensionando los precios pagados al productor primario por la materia prima en las regiones de origen.

A nivel de coyuntura mensual, octubre mostró un comportamiento singular dentro de la misma tendencia, registrando un salto interanual del 28% en volumen total y del 19,3% en la facturación.

No obstante, el motor determinante de esa expansión puntual volvió a ser el vino a granel -impulsado de manera notable por las ventas de varietales blancos-, lo que ratifica que la salida de excedentes a través de canales de bajo precio unitario continúa siendo el recurso predominante de las empresas locales para mantener la liquidez ante los desafíos de competitividad externa.

La estadística oficial permite dimensionar el fenómeno. Entre enero y octubre, las exportaciones de vino fraccionado sumaron 1.215.624 hectolitros, frente a 1.241.100 hectolitros del mismo período de 2025, una caída del 2,1%.

De todos modos, dentro del fraccionado lo que más cayó no fue el embotellado (que retrocedió 1,6%) sino el envase tetra brik (-16,3%). En tanto, hubo un fuerte aumento del sistema bag in box (cajas dispensadoras) que triplicó su volumen.

En sentido contrario, los despachos a granel pasaron de 364.479 a 476.023 hectolitros, con un incremento del 30,6%.

El cambio también se observa en la composición de los productos. Los vinos sin mención varietal, que representan una parte importante de los envíos a granel, crecieron 33,5% en volumen.

En cambio, los varietales avanzaron apenas 1,1%. Dentro del granel, los blancos registraron una expansión particularmente marcada, del 176,4%, mientras que los vinos de color aumentaron 10,6%.

El fenómeno de primarización en cifras

El dato más relevante aparece al comparar el volumen exportado con los ingresos obtenidos. El valor FOB de las ventas externas de vino alcanzó u$s 540,4 millones, un retroceso del 2,6% interanual. Si se incorpora el mosto concentrado y sulfitado, la facturación conjunta de vinos y mostos llegó a u$s 657,96 millones, un 1% menos que en los primeros diez meses de 2025.

La diferencia de precios entre ambas modalidades ayuda a explicar el resultado. El precio promedio de exportación del vino fraccionado se ubicó en u$s4,14 por litro, mientras que el granel promedió apenas u$s0,79 por litro. Además, este último registró una caída interanual del 17,8% en su precio medio.

Evolución de las exportaciones de vino a granel.

En otras palabras, el crecimiento de los despachos de menor valor unitario no alcanza para compensar la pérdida de ingresos que provoca la contracción del negocio embotellado y la reducción de los precios internacionales.

También cambió la participación de cada modalidad en el total exportado. El granel pasó de representar aproximadamente el 22,7% de los hectolitros enviados al exterior en los primeros diez meses de 2025 a cerca del 28,1% en 2026. El fraccionado, en cambio, redujo su participación del 77,3% al 71,9%.

Según los expertos del sector, este fenómeno no significa que cada operación a granel implique necesariamente una pérdida de facturación para la Argentina.

Entre los beneficios del granel destacan que es una modalidad comercial que permite colocar grandes volúmenes, acceder a determinados compradores y encontrar salida para vinos que no siempre tienen posibilidades de comercializarse bajo una marca propia.

También puede contribuir a reducir stocks y mejorar la utilización de la capacidad productiva de las bodegas. Sin embargo, advierten que si el crecimiento de esa modalidad convive mucho tiempo con el retroceso del fraccionado, aparece un problema estructural: la industria aumenta sus ventas físicas, pero pierde participación en los eslabones que concentran mayor valor agregado.