Llevar adelante el legado familiar, cuyo imperio es una máquina de generar miles de millones de dólares, no es una tarea fácil. Pero con el apoyo correcto, se puede conseguir expandir aún más el negocio y aumentar las ganancias previstas.
Nació en una familia mundialmente conocida y potenció sus millones con el carisma heredado por su apellido
Aprovechó el imperio familiar y aprovechó sus conocimientos para agigantar aún más el mismo, convirtiéndolo en un éxito mundial.
Stephanie McMahon es la hija del fundador de la WWE, pero tuvo un rol tan importante como el de su padre. Tal fue su inmersión en este espectáculo que hasta se dio el lujo de formar parte y ser clave en su desarrollo.
La historia de Stephanie McMahon y cómo ganó su fortuna
Stephanie McMahon pertenece a la familia McMahon, conocida por liderar la compañía de entretenimiento deportivo WWE. Su padre, Vince, fundó la empresa y su madre, Linda, tuvo una carrera destacada en negocios y política. Desde sus inicios, se involucró en la compañía familiar, participando activamente en distintos roles y aprendiendo los procesos internos.
Comenzó en áreas comerciales y de producción, coordinando eventos, supervisando talentos y planificando contenidos, actividades que le dieron experiencia práctica en la operación del negocio familiar y en la organización de espectáculos.
En 1998 asumió roles ejecutivos como directora de Televisión Creativa y vicepresidenta Sénior de Escritura Creativa, supervisando programas, historias y guiones, coordinando equipos de trabajo y participando en decisiones sobre contrataciones y desarrollo de talentos.
Más adelante ocupó cargos de mayor jerarquía, como vicepresidenta Ejecutiva de Desarrollo Creativo y Operaciones y directora de Marca, liderando licencias, merchandising, acuerdos televisivos y estrategias comerciales que ampliaron las fuentes de ingresos de la compañía.
Stephanie también tuvo presencia en pantalla como luchadora profesional y gerente general de SmackDown, ganó el Campeonato Femenino y participó en eventos como WrestleMania y SummerSlam, combinando funciones ejecutivas con decisiones estratégicas que consolidaron su papel dentro de la empresa familiar.
Varios millones: cuál es el patrimonio de Stephanie McMahon
El patrimonio neto de Stephanie McMahon está estimado en 250 millones de dólares, según distintos medios especializados. Esto se debe a su rol como una de las accionistas más importantes de la WWE, empresa fundada y presidida por su padre, Vince McMahon.
Está casada con el luchador y hoy ejecutivo de la WWE, Paul Levesque. Conocido como "Triple H", ambos tuvieron tres hijas y son una pieza fundamental en el desarrollo de la disciplina en Estados Unidos y el mundo.
