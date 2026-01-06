Nació en una familia mundialmente conocida y potenció sus millones con el carisma heredado por su apellido

Aprovechó el imperio familiar y aprovechó sus conocimientos para agigantar aún más el mismo, convirtiéndolo en un éxito mundial.

Pasó de tener un rol clave fuera de las cámaras a protagonizar momentos inolvidables en la industria que maneja su familia.

Llevar adelante el legado familiar , cuyo imperio es una máquina de generar miles de millones de dólares , no es una tarea fácil. Pero con el apoyo correcto, se puede conseguir expandir aún más el negocio y aumentar las ganancias previstas.

Stephanie McMahon es la hija del fundador de la WWE , pero tuvo un rol tan importante como el de su padre. Tal fue su inmersión en este espectáculo que hasta se dio el lujo de formar parte y ser clave en su desarrollo.

Stephanie McMahon pertenece a la familia McMahon , conocida por liderar la compañía de entretenimiento deportivo WWE. Su padre, Vince , fundó la empresa y su madre, Linda, tuvo una carrera destacada en negocios y política. Desde sus inicios, se involucró en la compañía familiar, participando activamente en distintos roles y aprendiendo los procesos internos.

La heredera del imperio de los McMahon juega un rol fundamental en la WWE.

Comenzó en áreas comerciales y de producción, coordinando eventos, supervisando talentos y planificando contenidos , actividades que le dieron experiencia práctica en la operación del negocio familiar y en la organización de espectáculos.

En 1998 asumió roles ejecutivos como directora de Televisión Creativa y vicepresidenta Sénior de Escritura Creativa , supervisando programas, historias y guiones, coordinando equipos de trabajo y participando en decisiones sobre contrataciones y desarrollo de talentos.

Más adelante ocupó cargos de mayor jerarquía, como vicepresidenta Ejecutiva de Desarrollo Creativo y Operaciones y directora de Marca, liderando licencias, merchandising, acuerdos televisivos y estrategias comerciales que ampliaron las fuentes de ingresos de la compañía.

Stephanie también tuvo presencia en pantalla como luchadora profesional y gerente general de SmackDown, ganó el Campeonato Femenino y participó en eventos como WrestleMania y SummerSlam, combinando funciones ejecutivas con decisiones estratégicas que consolidaron su papel dentro de la empresa familiar.

Embed - Stephanie McMahon-Helmsley (w/Triple H) vs Jacqueline for the WWF Women's Championship. Smackdown

Varios millones: cuál es el patrimonio de Stephanie McMahon

El patrimonio neto de Stephanie McMahon está estimado en 250 millones de dólares, según distintos medios especializados. Esto se debe a su rol como una de las accionistas más importantes de la WWE, empresa fundada y presidida por su padre, Vince McMahon.

Está casada con el luchador y hoy ejecutivo de la WWE, Paul Levesque. Conocido como "Triple H", ambos tuvieron tres hijas y son una pieza fundamental en el desarrollo de la disciplina en Estados Unidos y el mundo.