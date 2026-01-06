El multimillonario que tiene más de 100 hijos y planea dejarle una fortuna de herencia a cada uno de ellos + Seguir en









Cuestionado por muchos, este empresario tecnológico tomó una importante decisión ante la gran cantidad de herederos que aguardan por su fortuna.

El empresario ruso tiene un plan para que su fortuna vaya destinada hacia todos sus hereederos. TechCrunch

La herencia es un tema que suele rodear gran parte de la vida de quienes tienen fortunas de miles de millones de dólares. Qué hará con su dinero, cómo lo dividirá y a quiénes destinará sus negocios suelen ser los principales interrogantes que se abren en este tipo de cuestiones.

Pero Pavel Durov abrió un nuevo debate en cuanto a estos asuntos, ya que son más de 100 personas las que deben recibir algo de su progenitor. Lejos de buscar formas legales de evitarlo, decidió que cada uno se lleve una parte de su patrimonio, pero con ciertas condiciones de por medio.

Pavel Durov Telegram Durov mostró gran ambición en la creación de redes sociales. Telegram Quién es Pavel Durov y cómo se convirtió en multimillonario Pavel Durov reveló que es padre de más de 100 hijos biológicos y que todos serán incluidos en su herencia. Además de los seis hijos nacidos de relaciones formales, la mayoría fue concebida a través de donaciones anónimas de esperma realizadas durante más de una década en distintos países. El empresario aseguró que todos tendrán los mismos derechos, aunque estableció una condición clave: ninguno podrá acceder al dinero durante 30 años, con el objetivo de que construyan su propio camino antes de recibir la herencia.

La fortuna que permitirá llevar adelante ese plan se originó en el mundo de la tecnología. Durov se hizo conocido por crear VKontakte, una red social que rápidamente se convirtió en la más utilizada en Rusia y en varios países de Europa del Este. El crecimiento acelerado de la plataforma le permitió posicionarse como uno de los empresarios tecnológicos más influyentes de la región, aunque su control sobre la empresa se vio afectado por tensiones políticas y conflictos con el poder estatal.

Tras dejar VK, Durov volcó su experiencia en un nuevo proyecto: Telegram. La aplicación de mensajería fue diseñada con un fuerte foco en la privacidad, el cifrado y la independencia frente a gobiernos y organismos de control. Con el paso de los años, sumó cientos de millones de usuarios en todo el mundo.

Además de Telegram, mantuvo inversiones vinculadas al desarrollo tecnológico y a proyectos asociados al ecosistema digital, incluyendo iniciativas relacionadas con criptomonedas y servicios descentralizados. Miles de millones: cuál es el patrimonio de Pavel Durov El patrimonio neto de Pavel Durov está calculado en 14 mil millones de dólares, según distintos medios especializados. Esto se debe a su rol como fundador de dos de las plataformas de redes sociales más utilizadas en Europa y el mundo: VKontakte y Telegram. Otro de los proyectos que demostraron su ambición en el sector tecnológico es la creación de su criptomoneda Telegram Open Network, mejor conocida como TON. Esta se destaca por sus características clave, que incluyen alto rendimiento, baja latencia y la capacidad de alojar aplicaciones descentralizadas.

