28 de agosto 2025 - 13:17

Flybondi comenzará a volar a Perú y retomará su ruta a Paraguay

La nueva ruta con Perú conectará Puerto Iguazú con Lima, como la tercera conexión internacional sin pasar por Buenos Aires. Además, volverá a Paraguay luego de cinco años.

El 20% de los pasajeros de FlyBondi son personas que vuelan en avión por primera vez en su vida.

Flybondi

La compañía Flybondi anunció que a partir de diciembre de 2025 comenzará a operar una nueva ruta internacional que unirá a la Argentina con Perú, entre Puerto Iguazú y Lima, y volverá a volar a Paraguay, entre Buenos Aires y Encarnación, ampliando su red en la región.

Con el lanzamiento de la ruta a Perú, se suma como el tercer país de Latinoamérica en el que la compañía ofrece conectividad, junto con Brasil y Paraguay.

La ruta contará con cuatro vuelos semanales, los días lunes, miércoles, viernes y domingo. Los pasajes estarán a la venta desde la próxima semana a través del sitio web de la aerolínea.

Flybondi comenzará a volar a Perú

“Para Flybondi es un orgullo anunciar nuestra primera ruta a Perú, conectando Iguazú con Lima. Esta nueva conexión amplía nuestra red y refuerza el vínculo entre dos países con lazos históricos, culturales y turísticos muy sólidos”, comentó su CEO Mauricio Sana.

Luego agregó: “Lanzar un vuelo internacional siempre implica un gran trabajo conjunto, y por eso agradecemos al gobierno de Misiones por su apoyo”.

La nueva ruta potenciará el flujo de visitantes internacionales, generando impacto positivo en la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio local, para Misiones y toda la región.

Flybondi continúa ampliando su red de conectividad internacional y apostando al crecimiento del turismo regional con una propuesta basada en accesibilidad, libertad de volar y una experiencia simple, segura y eficiente.

La nueva ruta generará un impacto positivo en la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio local, para Misiones y toda la región.

Flybondi vuelve a Paraguay

A partir del 24 de agosto, la compañía comenzó a operar vuelos directos desde Buenos Aires hacia Encarnación. Este nuevo destino marca un hito para la compañía y la ciudad, ya que será la primera vez que realicen operaciones regulares en el Aeropuerto Internacional Tte. Amín Ayub.

Flybondi operará a partir de septiembre con vuelos los lunes, miércoles y viernes, partiendo de Buenos Aires a las 17 horas y llegará a Encarnación a las 18:40.

Volver a Paraguay era un objetivo que teníamos desde hace tiempo y poder concretarlo nos llena de orgullo y alegría. Esta nueva ruta será clave para que más paraguayos y argentinos puedan viajar con las mejores tarifas del mercado”, afirmó Sana.

Flybondi en números

Algunas de las últimas cifras de la compañía ofrecen el siguiente panorama:

  • Comenzó a operar en Argentina en 2018 y ya transportó a más de 16.000.000 personas.

  • El 20% de sus pasajeros son personas que vuelan en avión por primera vez en su vida.

  • Tiene una flota de 14 aviones Boeing 737-800 NG con 189 asientos de única clase con contrato dry lease

  • Vuela a 17 destinos domésticos: Buenos Aires, Bariloche, Corrientes, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Posadas, Iguazú, Salta, Santiago del Estero, San Juan, Tucumán, Puerto Madryn, Ushuaia, El Calafate y Comodoro Rivadavia

  • Vuela a cinco destinos internacionales en Brasil a través de siete rutas: desde Buenos Aires a Río de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Salvador de Bahía y Maceió. Y desde Córdoba a Río de Janeiro y Florianópolis.

  • También vuela a Paraguay a través de la ruta Buenos Aires- Encarnación.

  • Tiene autoprestación del servicio de handling (asistencia en tierra a los aviones y a los pasajeros) en el 80% de aeropuertos donde opera.

  • Tiene una cuota de mercado doméstica del 17% y 3% de cuota de mercado regional (julio 2025).

