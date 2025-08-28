Flybondi comenzará a volar a Perú y retomará su ruta a Paraguay

La nueva ruta con Perú conectará Puerto Iguazú con Lima, como la tercera conexión internacional sin pasar por Buenos Aires. Además, volverá a Paraguay luego de cinco años.

El 20% de los pasajeros de FlyBondi son personas que vuelan en avión por primera vez en su vida.

La compañía Flybondi anunció que a partir de diciembre de 2025 comenzará a operar una nueva ruta internacional que unirá a la Argentina con Perú, entre Puerto Iguazú y Lima , y volverá a volar a Paraguay , entre Buenos Aires y Encarnación , ampliando su red en la región.

Con el lanzamiento de la ruta a Perú, se suma como el tercer país de Latinoamérica en el que la compañía ofrece conectividad, junto con Brasil y Paraguay .

La ruta contará con cuatro vuelos semanales, los días lunes, miércoles, viernes y domingo. Los pasajes estarán a la venta desde la próxima semana a través del sitio web de la aerolínea.

“Para Flybondi es un orgullo anunciar nuestra primera ruta a Perú, conectando Iguazú con Lima. Esta nueva conexión amplía nuestra red y refuerza el vínculo entre dos países con lazos históricos, culturales y turísticos muy sólidos”, comentó su CEO Mauricio Sana .

Luego agregó: “Lanzar un vuelo internacional siempre implica un gran trabajo conjunto, y por eso agradecemos al gobierno de Misiones por su apoyo”.

La nueva ruta potenciará el flujo de visitantes internacionales, generando impacto positivo en la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio local, para Misiones y toda la región.

Flybondi continúa ampliando su red de conectividad internacional y apostando al crecimiento del turismo regional con una propuesta basada en accesibilidad, libertad de volar y una experiencia simple, segura y eficiente.

p9-avion flybondi_opt.jpeg La nueva ruta generará un impacto positivo en la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio local, para Misiones y toda la región.

Flybondi vuelve a Paraguay

A partir del 24 de agosto, la compañía comenzó a operar vuelos directos desde Buenos Aires hacia Encarnación. Este nuevo destino marca un hito para la compañía y la ciudad, ya que será la primera vez que realicen operaciones regulares en el Aeropuerto Internacional Tte. Amín Ayub.

Flybondi operará a partir de septiembre con vuelos los lunes, miércoles y viernes, partiendo de Buenos Aires a las 17 horas y llegará a Encarnación a las 18:40.

“Volver a Paraguay era un objetivo que teníamos desde hace tiempo y poder concretarlo nos llena de orgullo y alegría. Esta nueva ruta será clave para que más paraguayos y argentinos puedan viajar con las mejores tarifas del mercado”, afirmó Sana.

Flybondi en números

Algunas de las últimas cifras de la compañía ofrecen el siguiente panorama: