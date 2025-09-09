Tori Spelling, estrella de Beverly Hills 90210, es hija del exitoso productor Aaron Spelling. Si bien tuvo una gran fortuna a lo largo de su vida, no tenía tantos millones como todos creían, porque no heredó de su padre ni una cuarta parte de su patrimonio.
Recibió millones por sus actuaciones y terminó en la quiebra tras dilapidar su fortuna: que pasó con Tori Spelling
Si bien fue una actriz reconocida por su papel en Beverly Hills 90210, no tenía la gran fortuna que todos imaginaban.
La mayoría quedó en manos de su madre, y de los 600 millones que tenía Aaron terminó recibiendo tan sólo 800.000. La mayor parte de su fortuna provenía de su actuación en la mencionada serie. Pero una vida acostumbrada a los lujos y al exceso de dinero la llevó a dilapidarlo rápidamente.
El peso de un apellido importante: el ascenso de Tori Spelling en la actuación
Apenas a los 6 años de edad, su padre le contrató un profesor de interpretación, y desde ahí comenzaron las clases de actuación de Tori. Posteriormente, apareció como invitada en varias series populares como "El Crucero del Amor", "La Isla de la Fantasía" y "Salvado por la Campana".
A los 17 años, consiguió el papel de Donna Martin en "Beverly Hills, 90210", coproducida por la compañía de su padre, Spelling Television. La serie duró diez temporadas, de 1990 a 2000, con Spelling interpretando a Donna durante toda su duración.
Fue nominada a dos Premios Young Artist, y durante su participación en Beverly Hills, también apareció en varias películas para televisión, como "Co-Ed Call Girl", "A Friend to Die For", "Mother May I Sleep With Danger?", "The House of Yes" y "Trick", todas en los años 90.
De millones a solo 150 mil dólares: el actual patrimonio de Spelling
A pesar de ser hija de Aaron Spelling (con un patrimonio neto de 600 millones de dólares al momento de su muerte), uno de los productores de televisión más ricos y prolíficos de la historia, Tori no heredó una parte significativa del patrimonio de su padre cuando este falleció en 2006.
En cambio, la mayor parte de la fortuna pasó a su madre, Candy Spelling. Según se informa, Tori recibió solo 800.000 dólares. La situación financiera se agravó cuando Candy supuestamente le cortó el acceso a la financiación, alegando que los hábitos de gasto de su hija estaban fuera de control. El dúo madre-hija ha tenido una relación complicada a lo largo de los años, en la que el dinero suele ser citado como punto de discordia.
Se estima que en la actualidad, el patrimonio neto de Tori Spelling ronda los 150.000 dólares.
