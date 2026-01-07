El invento que busca combatir la depresión sin medicamentos ni tratamientos millonarios

La FDA aprobó un kit para usar en casa, con app y control remoto. La novedad promete abrir una puerta para millones.

Una solución portátil y guiada que apunta a bajar síntomas desde casa, con sesiones cortas y control a distancia.

La estimulación cerebral no invasiva viene ganando lugar en la psiquiatría: pequeñas corrientes o campos magnéticos buscan modular circuitos sin cirugía. En Estados Unidos, donde la depresión afecta a millones , la idea de hacerlo en casa suma interés porque reduce turnos, traslados y barreras de acceso.

En esa línea, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) dio luz verde a un kit doméstico para trastorno depresivo mayor de moderado a severo. El sistema, creado por la sueca Flow Neuroscience y llamado FL-100, propone sesiones cortas con seguimiento clínico remoto, sin reemplazar necesariamente otras terapias.

La propuesta se presenta como unos auriculares livianos pensados para usar en casa bajo indicación profesional. Está destinado a personas adultas y se ofrece como alternativa independiente o como complemento de tratamientos que ya estén en curso.

El dispositivo aplica estimulación transcraneal de corriente continua de baja intensidad, una técnica que envía una corriente suave para modular actividad neuronal. En este caso, apunta a la corteza prefrontal , una zona cuya actividad suele verse reducida en muchas personas con depresión.

La experiencia está pensada para que no sea un “aparato suelto” en el hogar. El kit se vincula con una aplicación móvil que guía el uso y permite el control a distancia, para que el equipo médico supervise la evolución sin que el paciente deba ir y venir a consultorios.

El trasfondo que empuja esta solución es conocido: mucha gente no encuentra alivio suficiente con antidepresivos o abandona por efectos adversos. Con un formato doméstico y monitoreado, la promesa es ampliar el acceso a una opción tecnológica con una curva de uso simple.

Las pruebas ilusionan a la medicina

La aprobación se apoyó en un ensayo clínico controlado y aleatorizado con uso en el hogar y supervisión remota. En el estudio, las personas realizaron sesiones diarias de alrededor de 20 a 30 minutos y el equipo comparó resultados contra un grupo de control.

Tras 10 semanas, quienes recibieron estimulación activa mostraron una baja significativa de síntomas en escalas evaluadas por profesionales y en reportes de los propios pacientes. En promedio, la mejora rondó el 58% frente al control, un dato que explicó por qué el dispositivo empezó a llamar la atención fuera del circuito académico.

En paralelo, la empresa reportó experiencia acumulada en Europa y otros mercados desde su aprobación previa: decenas de miles de usuarios lo utilizaron en programas clínicos y una parte importante mostró mejoras medibles en pocas semanas. En seguridad, los efectos adversos informados fueron en general leves y transitorios, como irritación en la piel o dolor de cabeza.