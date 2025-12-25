No ocupa lugar y es fácil de transportar: el invento que los fanáticos de la naturaleza buscarán esta Navidad + Seguir en









Hay un invento ideal para regalar en estas Fiestas si uno es entusiasta de salir a acampar, ya que hará más fácil todo a la hora de armar el inventario.

Este invento salvará las acampadas de muchos por su practicidad. Kimberlita

Millones de personas buscan el regalo perfecto para esta Navidad, ya que cada quien tiene gustos particulares. Además, uno de los secretos para elegir un buen obsequio es conocer qué disfrutan los demás, y si la persona es fanática de las actividades al aire libre, este invento puede ser una opción ideal.

Acampar es una actividad que miles disfrutan en distintas partes del mundo, pero a la hora de armar el equipo suele complicarse por la cantidad de objetos poco compactos. Por eso, este invento permite ahorrar espacio, resulta práctica y ofrece más de una función pensada para la comodidad de quienes pasan una noche en el bosque o cerca de un río.

Mesa 1 Kimberlita La gente que suele ir a acampar ahora podrá contar con este invento tan útil como compacto. Kimberlita La innovación de las mesas plegables: de qué trata este invento La llamada Mesa de Árbol Kimberlite es una mesa de camping plegable que se fija directamente al tronco de un árbol. Fue creada por Casey McKellar y Robin Petersen, dos entusiastas de las actividades al aire libre de Michigan, y actualmente se encuentra en etapa de financiamiento colectivo. Su principal diferencia es que, cuando no se utiliza, se guarda en un formato cilíndrico similar al de una botella.

El sistema combina patas y brazos de aluminio con una cinta de poliéster que se ajusta al árbol, mientras que la superficie se arma con secciones encastrables que forman una base firme. Pesa menos de medio kilo y, plegada, mide unos 25 centímetros de largo, lo que permite transportarla fácilmente en una mochila.

El producto se comercializa a través de una campaña de financiamiento colectivo, con un precio inicial cercano a los 75 dólares para la mesa básica. Los kits más completos incluyen accesorios opcionales como ganchos para colgar utensilios, soportes para iluminación y un panel simple que se coloca alrededor del anafe para proteger la llama del viento al cocinar al aire libre, aunque cuestan 195 dólares. La compra se realiza de manera online y la entrega está prevista una vez finalizada la producción.

