El pequeño equipo galés que nadie quería y hoy vale 500 millones gracias a una dupla inesperada de actores

Esta institución consiguió en poco tiempo un gran desarrollo, de la mano de dos estrellas de Hollywood.

Millones de chicos han jugado a videojuegos de fútbol y gestionaron clubes pequeños para convertirlos en gigantes que pelean con equipos a la altura del Real Madrid o el Manchester United. ¿Pero si lo trasladamos a la vida real? La mayoría de los intentos terminaron en fracaso, excepto el de dos reconocidos actores.

Estos tomaron una histórica pero humilde institución europea , la llevaron al centro de la escena y en muy poco tiempo empezaron a tener excelentes resultados. Si bien aún están lejos de la élite, en algunos años lograron devolverlo a una liga mucho más competitiva que ilusiona a toda una ciudad, además de sumar adeptos a lo largo del mundo.

Ryan Reynolds es uno de los actores más conocidos de Hollywood, con una carrera que arrancó en la comedia y fue creciendo con el tiempo en distintos géneros. Participó en películas como Van Wilder, La propuesta, Linterna Verde y Free Guy , además de interpretar a Deadpool , uno de los personajes más populares de Marvel en los últimos años.

Con el paso del tiempo, su nombre se instaló como una cara habitual del cine comercial, con presencia constante en producciones de gran alcance.

Por su parte, Rob McElhenney construyó su carrera principalmente en la televisión. Es el creador y protagonista de It's Always Sunny in Philadelphia , una comedia que se mantiene al aire desde 2005 y que se convirtió en una de las más largas de Estados Unidos.

A diferencia de Reynolds, su reconocimiento no viene tanto del cine, sino de este proyecto, donde además de actuar también estuvo detrás del desarrollo de la serie.

La idea de comprar el Wrexham AFC apareció cuando McElhenney empezó a buscar un club con historia, pero que no estuviera en la élite. La intención era simple: tomar un equipo chico y ver hasta dónde podían llevarlo, tanto en lo deportivo como fuera de la cancha.

Cuando Reynolds se sumó al proyecto, el plan terminó de tomar forma. Entre los dos avanzaron con la compra del club en 2020 por cerca de 2 millones de dólares, en un momento en el que el equipo competía en la quinta división del fútbol inglés y estaba lejos del foco mediático.

A partir de ahí, y ya con el control del club, decidieron mostrar todo el proceso desde adentro. Así nació la serie documental Welcome to Wrexham, producida por FX y distribuida a nivel global a través de Disney+, donde se sigue la gestión del equipo, el vínculo con los hinchas y el intento por devolverlo a categorías más altas.

Wrexham Jan Kruger/Getty Images La influencia de Reynolds es total: su icónico Deadpool forma parte de la hinchada del club. Jan Kruger/Getty Images

De la quinta división al éxito global: la fórmula del Wrexham AFC

El punto de partida no era sencillo. El club jugaba en la National League, la quinta categoría del fútbol inglés, después de varios años sin poder salir de ese nivel. La primera etapa del proyecto estuvo enfocada en ordenar lo básico: mejorar el plantel, invertir en infraestructura y volver a ser competitivo dentro de una liga muy pareja.

El cambio empezó a verse en la temporada 2022-2023. Con una base más sólida, el equipo logró quedarse con el título de la National League y consiguió el ascenso a la League Two, la cuarta división del sistema inglés, lo que marcó un punto de inflexión.

Lejos de frenarse, el crecimiento continuó en la temporada siguiente. Ya en League Two, el club volvió a ser protagonista y logró un nuevo ascenso, esta vez a la League One, la tercera categoría, consolidando un avance poco habitual en tan poco tiempo.

Ese impulso no se detuvo ahí. En la temporada 2024-2025, el equipo volvió a dar otro salto y alcanzó la Championship, la segunda división del fútbol inglés, completando una seguidilla de ascensos que lo llevó desde la quinta categoría hasta la antesala de la Premier League en pocos años.

Hoy, el Wrexham AFC está valuado en alrededor de 500 millones de dólares, una cifra que hace algunos años parecía imposible y que muestra cómo un equipo chico puede transformarse en una estructura deportiva que no necesita esperar mucho para conseguir resultados.

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Fortuna de millones: el patrimonio de Ryan Reynolds y Rob McElhenney

Actualmente, se estima que el patrimonio neto de Ryan Reynolds es de 350 millones de dólares, según distintos medios especializados en el tema. A lo largo de su carrera participó en producciones de gran presupuesto y mantuvo una presencia constante en el cine comercial, lo que le permitió consolidarse como uno de los actores mejor pagos de Hollywood en los últimos años.

En el caso de Rob McElhenney, su patrimonio ronda los 50 millones de dólares. Más allá de su carrera en televisión, su crecimiento también estuvo vinculado a proyectos ligados al entretenimiento y al desarrollo de contenido, lo que le permitió ampliar sus ingresos y sostener ese nivel económico con el paso del tiempo.