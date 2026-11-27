La jornada de descuentos ya comenzó en comercios físicos y tiendas online de Argentina, con rebajas que en muchos casos se extenderán durante todo el fin de semana.

El Black Friday 2026 comenzó este viernes 27 de noviembre en comercios físicos y plataformas digitales de todo el país.

Comenzó en Argentina una nueva edición del Black Friday 2026 , la jornada internacional de descuentos que se desarrolla en comercios físicos y tiendas digitales a pocas semanas de las Fiestas. La fecha surge del calendario estadounidense y se celebra el día posterior al Día de Acción de Gracias.

A diferencia de eventos locales como el Hot Sale o el Cyber Monday, la iniciativa no cuenta en el país con un organizador oficial ni con una nómina unificada de empresas adheridas. Por ese motivo, cada marca decide de manera individual si participa, durante cuántos días sostiene las rebajas , qué artículos incorpora al catálogo promocional y qué medios de pago habilita.

Aunque la fecha central del evento es este viernes 27 de noviembre, en el mercado argentino las ofertas no se limitan necesariamente a una sola jornada. Muchos comercios extienden sus promociones durante el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre para aprovechar el movimiento comercial del fin de semana.

Además, algunas cadenas y plataformas de comercio electrónico optan por desarrollar campañas más prolongadas de varios días , conocidas habitualmente como Black Week. Al no existir un cronograma general obligatorio, la vigencia exacta de cada beneficio depende exclusivamente de las condiciones fijadas por cada empresa .

Las propuestas disponibles durante esta edición abarcan rubros de alta demanda como celulares, televisores, computadoras, heladeras y lavarropas, junto con ofertas en indumentaria , calzado, muebles, artículos de decoración y productos de supermercado. Al no haber un listado nacional centralizado, los porcentajes de rebaja varían según cada comercio y categoría .

Más allá de los descuentos directos sobre el precio de lista, las tiendas suelen complementar sus campañas con planes de cuotas sin interés, cupones exclusivos para compras realizadas desde aplicaciones móviles, envíos gratuitos y programas de recambio de dispositivos electrónicos.

Cómo hacer una compra inteligente y con ahorro

Para aprovechar las oportunidades de este viernes y evitar falsas rebajas, resulta clave haber identificado de antemano el producto buscado y tomado referencia de su valor previo. También conviene verificar que las comparaciones entre distintas tiendas correspondan exactamente al mismo modelo.

En materia de financiamiento, es recomendable contrastar el costo total en cuotas frente al precio final en un solo pago, dado que una oferta de 12 cuotas puede resultar menos conveniente si existe un descuento superior por pago al contado. A su vez, corresponde revisar los topes de reintegro, los montos mínimos de compra y los bancos o billeteras habilitados en cada promoción.

Al operar por internet, se aconseja ingresar siempre desde canales oficiales escribiendo la dirección en el navegador o utilizando aplicaciones verificadas, comprobar que la URL no contenga alteraciones y verificar que el sitio informe CUIT o razón social, políticas claras de devolución y vías de contacto reales, en línea con las recomendaciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Ante el aumento de tiendas falsas creadas con inteligencia artificial y ofertas engañosas, conviene desconfiar de descuentos exagerados frente al resto del mercado o acompañados de mensajes de urgencia como "últimas unidades". Tampoco se deben realizar transferencias por fuera de la plataforma oficial ni enviar fotos del DNI o de la tarjeta por chat o redes sociales.