Las entidades financieras lanzaron promociones especiales en tecnología, electrodomésticos, indumentaria y turismo. Cuáles son los beneficios, los topes de reintegro y las condiciones para acceder.

Más allá de los porcentajes anunciados y las facilidades de financiación, resulta fundamental revisar los topes de reintegro, los medios de pago habilitados, la vigencia de cada promoción y la posibilidad de acumular beneficios con las rebajas ofrecidas por los comercios.

Los bancos se preparan para una nueva edición del Black Friday 2026 , que tendrá lugar este viernes 27 de noviembre , con una batería de descuentos, reintegros y financiación sin interés para incentivar el consumo en la antesala de las fiestas de fin de año y la temporada de vacaciones de verano.

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En un contexto de debilidad del consumo, las entidades financieras buscan dinamizar las ventas mediante acuerdos con cadenas comerciales, aerolíneas, agencias de viajes y sus propias plataformas de comercio electrónico. Si bien algunas promociones estarán disponibles exclusivamente durante el viernes, otras se extenderán hasta el próximo lunes.

De acuerdo con un relevamiento de Ámbito , entre los principales beneficios se destacan los descuentos de hasta el 65% en hoteles, reintegros de hasta $200.000 en turismo y financiación en hasta 30 cuotas sin interés en productos seleccionados.

La oferta abarca desde tecnología, electrodomésticos e indumentaria hasta pasajes aéreos, alojamiento y asistencia al viajero. A continuación, las promociones de cada banco.

Banco Macro desplegará una amplia variedad de promociones en tecnología, electrodomésticos, indumentaria, pinturerías y turismo.

Del viernes 27 al domingo 29 de noviembre, los clientes podrán acceder a los siguientes beneficios con tarjetas de crédito Visa, Mastercard y American Express:

Electrodomésticos y tecnología: 15 cuotas sin interés en productos seleccionados de comercios como Frávega, Cetrogar, Samsung, Motorola, Sony, Xiaomi, Megatone, LG y Naldo, entre otros.

Hogar y electrodomésticos: 18 cuotas sin interés mediante MODO online en artículos seleccionados de establecimientos adheridos.

Pinturerías: hasta 12 cuotas sin interés en Colorshop y Rex, y hasta seis en Prestigio, tanto en compras presenciales como online.

Indumentaria: seis cuotas sin interés en locales adheridos de centros comerciales como Alto Avellaneda, Abasto Shopping, Córdoba Shopping, Alto Rosario, Mendoza Shopping y Alto Noa, entre otros.

Además, en Tienda Macro habrá hasta 18 cuotas sin interés en todo el marketplace pagando a través de MODO, con envíos gratuitos y retiro en sucursal en productos seleccionados. Durante toda la semana, también se podrán adquirir celulares en hasta 24 cuotas sin interés.

En materia de turismo, entre el 23 y el 29 de noviembre, la entidad ofrecerá los siguientes beneficios:

Aerolíneas Argentinas: 10% de descuento con American Express en vuelos nacionales e internacionales, con un tope de devolución de $200.000 por cuenta al mes. También habrá nueve cuotas sin interés en pasajes de cabotaje con tarjetas de crédito Macro.

Almundo y Despegar: hasta nueve cuotas sin interés en paquetes, actividades y hoteles.

Flecha Bus, Plataforma 10 y Vía Bariloche: seis cuotas sin interés.

Por su parte, los clientes de Macro Selecta contarán con beneficios adicionales:

Hasta 12 cuotas sin interés en vuelos, paquetes, actividades y hoteles a través de Almundo.

10% de ahorro en vuelos nacionales e internacionales de Aerolíneas Argentinas con American Express ICON, con un tope de $200.000, para viajar a partir del 1 de marzo de 2027.

Nueve cuotas sin interés en vuelos nacionales de Aerolíneas Argentinas y en paquetes, actividades y hoteles de Despegar.

55% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en Assist Card , sin tope de devolución.

30% de descuento en productos seleccionados de Duty Free y ShopGallery, con un tope mensual de $30.000, abonando con Visa Signature mediante el celular sin contacto.

Banco Provincia: hasta 24 cuotas sin interés y financiación para viajar

Banco Provincia se sumará al Black Friday con beneficios exclusivos a través de su plataforma de comercio electrónico Provincia Compras y una promoción especial junto con Aerolíneas Argentinas.

Durante el viernes 27 de noviembre, Provincia Compras ofrecerá hasta 24 cuotas sin interés en miles de productos, abonando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la entidad.

La propuesta abarcará artículos de tecnología, electrodomésticos, hogar, salud, deportes, moda y herramientas, entre otros rubros.

Por otra parte, quienes estén planificando sus próximas vacaciones podrán acceder a una financiación especial para la compra de pasajes de Aerolíneas Argentinas, entre el 27 y el 29 de noviembre:

Hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas Mastercard.

Hasta seis cuotas sin interés con tarjetas Visa.

Para aprovechar los beneficios del marketplace, es necesario ser cliente del banco, registrarse en Provincia Compras y contar con una tarjeta de crédito emitida por la entidad.

Desde su lanzamiento en marzo de 2023, la plataforma concretó 3,2 millones de ventas por más de $750.000 millones, con un ticket promedio de $231.000. Los productos de tecnología y electrodomésticos son los más elegidos por los usuarios.

Banco Ciudad: hasta 24 cuotas sin interés y beneficios en vuelos nacionales

Banco Ciudad ofrecerá hasta 24 cuotas sin interés en Tienda Ciudad, el marketplace de la entidad, para la compra de productos de diferentes categorías.

Además, quienes estén planificando sus vacaciones o escapadas podrán acceder a hasta 18 cuotas sin interés en vuelos nacionales de Aerolíneas Argentinas, abonando con tarjetas del banco.



Banco Nación: hasta 30 cuotas sin interés y descuentos del 50%

El Banco Nación lanzó una campaña especial por el Black Friday, que estará vigente del 24 al 29 de noviembre, con beneficios a través de sus plataformas Tienda BNA+ y BNA Viajes.

En su marketplace, la entidad ofrecerá hasta 24 cuotas sin interés en artículos seleccionados y hasta 30 cuotas sin interés en productos de eficiencia energética, abonando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del banco mediante MODO desde la aplicación BNA+.

La iniciativa contempla rebajas de hasta el 40%, un cupón adicional del 25% de descuento en productos seleccionados y envíos gratuitos.

En materia de turismo, a través de BNA Viajes, los clientes podrán acceder a los siguientes beneficios:

12 y 18 cuotas sin interés con tarjetas Mastercard.

Hasta nueve cuotas sin interés con Visa.

15% de descuento en paquetes turísticos nacionales a través de Aerolíneas Argentinas, con un tope de reintegro de $200.000.

50% de descuento en hoteles de todo el país.

Las promociones estarán disponibles en Tienda BNA+ y BNA Viajes.



BBVA: descuentos de hasta el 65% en hoteles y promociones en vuelos

BBVA concentrará sus propuestas en el turismo nacional e internacional a través de su portal de Millas BBVA, con rebajas de hasta el 65% en alojamiento y financiación en hasta nueve cuotas sin interés.

Entre el 24 y el 29 de noviembre, quienes planeen viajar al exterior podrán acceder a los siguientes beneficios:

30% de descuento en vuelos a Miami, Río de Janeiro y Madrid , pagando con Mastercard Black, con un tope de reintegro de u$s300.

10% de descuento en paquetes con hoteles RIU seleccionados, utilizando el cupón BBVARIU, con un límite de u$s300.

Hasta 55% de descuento en hoteles RIU seleccionados de México, República Dominicana, Jamaica, Bahamas, Costa Rica y Aruba.

Hasta 65% de descuento en hoteles internacionales seleccionados del Caribe, Brasil, Chile, Perú, Colombia y Estados Unidos.

En el caso de los pasajes internacionales, el portal ofrecerá vuelos a Miami desde 80.000 millas, a Río de Janeiro desde 35.000 millas y a Madrid desde 130.000 millas.

En cuanto al turismo nacional, las promociones estarán vigentes del 23 al 29 de noviembre e incluirán descuentos de hasta el 55% en hoteles de destinos como Bariloche, Buenos Aires, El Calafate, Cafayate, Mar del Plata, Mendoza, Iguazú, Salta, Ushuaia y Jujuy, entre otros.

Además, habrá financiación en seis y nueve cuotas sin interés en vuelos nacionales de Aerolíneas Argentinas y hasta nueve pagos mensuales sin recargo en hoteles, actividades y alquileres de autos.

Banco Columbia: hasta 18 cuotas sin interés en comercios adheridos

Banco Columbia se sumará al Black Friday con promociones que estarán vigentes del jueves 26 al lunes 30 de noviembre, principalmente en los rubros de electrodomésticos, tecnología y mejoramiento del hogar.

Los beneficios incluyen:

Casa del Audio: hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados.

On City: hasta 18 cuotas sin interés en artículos seleccionados.

Novogar: seis y 12 cuotas sin interés.

Coppel: hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados.

Rex: hasta 18 cuotas sin interés.

Black Friday 2026: qué tener en cuenta antes de aprovechar las ofertas

Más allá de los porcentajes anunciados y las facilidades de financiación, resulta fundamental revisar los topes de reintegro, los medios de pago habilitados, la vigencia de cada promoción y la posibilidad de acumular beneficios con las rebajas ofrecidas por los comercios.

También es recomendable comparar los precios con los registrados en los días previos al evento, verificar el límite disponible de la tarjeta de crédito y evaluar el costo final de cada operación antes de concretar la compra.