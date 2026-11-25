Las promociones de noviembre representan una oportunidad para anticipar los gastos de las Fiestas y acceder a distintas opciones de financiación.

Consultar los precios de los artículos antes del Black Friday permite determinar si las ofertas en la previa de Navidad son reales.

Falta menos de un mes para Navidad y los comercios se preparan para una de las últimas grandes jornadas de descuentos del año. El Black Friday 2026 llega en un momento clave para quienes buscan anticipar las compras de diciembre y evitar concentrar todos los gastos de las Fiestas en un mismo momento.

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Las cadenas de electrodomésticos, las marcas de indumentaria y las plataformas de comercio electrónico preparan distintas promociones. A las rebajas sobre el precio de lista se suman los beneficios bancarios y las alternativas de financiación que permiten distribuir los gastos.

El Black Friday 2026 va a tener lugar este viernes 27 de noviembre en Argentina. La fecha responde al calendario de Estados Unidos, donde la jornada de descuentos se desarrolla el día posterior a Acción de Gracias , celebrado el cuarto jueves de noviembre.

A diferencia del Hot Sale y el CyberMonday, organizados por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), esta iniciativa no cuenta con un organizador único en el país. Cada empresa establece los horarios, las condiciones y la duración de sus promociones.

Algunos comercios ya empezaron a publicar ofertas anticipadas bajo la denominación Black Week, mientras que otros podrían extender sus beneficios hasta el domingo 29 o el lunes 30 de noviembre, cuando se celebra el Cyber Monday estadounidense.

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Tipos de descuentos y financiamientos durante el Black Friday

Las promociones pueden adoptar distintas modalidades según la categoría del producto y el medio de pago elegido. Las más habituales son las rebajas directas, los cupones adicionales, los reintegros y las cuotas sin interés.

Para quienes tienen previsto realizar varias compras, la financiación puede ayudar a distribuir los gastos durante los próximos meses. Antes de elegir esta modalidad, es importante consultar el Costo Financiero Total (CFT) y comparar el importe definitivo con el precio de contado.

También es necesario prestar atención a los topes de reintegro. Por ejemplo, una promoción del 30% con un límite de devolución de $15.000 alcanza su beneficio máximo con una compra de $50.000. Superado ese importe, el ahorro va a representar un porcentaje menor.

Todas las categorías disponibles en el Black Friday

Los comercios cuentan con alternativas para distintos presupuestos. Los principales rubros que participan de la jornada comercial son:

indumentaria y calzado: remeras, pantalones, zapatillas, vestidos y ropa deportiva

juguetería: muñecos, peluches, juegos de mesa, bloques de construcción y bicicletas infantiles

tecnología: celulares, auriculares inalámbricos, relojes inteligentes, tablets y consolas

electrodomésticos: cafeteras, freidoras de aire, licuadoras, batidoras y televisores

belleza y cuidado personal: perfumes, maquillajes, secadores de pelo y productos de cosmética

hogar y decoración: muebles, ropa de cama, vajilla y accesorios de cocina

marroquinería: mochilas, carteras, billeteras y valijas

Ámbito Financiero

Comparación de precios: la búsqueda clave antes de comprar

Una de las mejores estrategias para aprovechar el Black Friday es registrar los valores de los artículos antes del viernes. Esto permite contar con una referencia para saber cuánto dinero se va a ahorrar realmente durante la jornada. Existen plataformas como Historial de Precios, Baratómetro, MuyShopper y ComparaYa, que permiten consultar la evolución de los valores de ciertos productos, comparar publicaciones y configurar alertas.

Al momento de comparar electrodomésticos o dispositivos tecnológicos, es necesario verificar el modelo exacto. Dos cafeteras de una misma marca pueden tener diferentes capacidades, accesorios y sistemas de funcionamiento que justifiquen una diferencia de precio.

También es importante guardar las facturas, los comprobantes de pago y las condiciones de las promociones. En las compras online, el costo del envío y la fecha estimada de entrega pueden terminar de definir qué comercio ofrece la alternativa más conveniente.