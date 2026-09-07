De quebrar con 100.000 euros a liderar el fitness global: la historia del creador del "Tinder de los gimnasios"

Superó un quiebre financiero en sus inicios antes de crear plataformas digitales, que hoy conectan a deportistas y centros de entrenamiento en decenas de países.

Tras un primer intento fallido que lo dejó endeudado, el empresario reconvirtió su carrera hacia el desarrollo de software aplicado al entrenamiento.

Rafa Martos conoció el fracaso mucho antes que el éxito. Su primera experiencia como empresario terminó con una deuda enorme, pero siguió dentro del fitness y encontró otra forma de hacer negocios, en una industria donde la tecnología empezó a mover millones de euros.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Aquel primer intento quedó lejos. Hoy está al frente de Trainingym , una plataforma utilizada en decenas de países, y también impulsa Gymder, una aplicación pensada para conectar personas mientras entrenan.

Martos tenía apenas 18 años cuando abrió un gimnasio en un pueblo de Almería . No tenía experiencia administrando una empresa ni conocimientos financieros, y el proyecto terminó mal: cerró el local y quedó con una deuda cercana a los 100.000 euros.

Creó un sistema para automatizar entrenamientos justo cuando la gestión de los gimnasios se hacía de forma manual.

Las rutinas personalizadas eran uno de los problemas que todavía se resolvían de manera bastante artesanal. Los clientes las pedían y muchos centros seguían entregándolas impresas o directamente en cartulinas.

Junto con Bernardo Hernández desarrolló un sistema que armaba entrenamientos a partir del tiempo disponible y los objetivos de cada persona . Las primeras versiones mostraban las rutinas en pantallas táctiles y utilizaban figuras en 3D para explicar los ejercicios.

El quiebre llegó cuando tuvo que comunicarles a unas 40 personas que la empresa ya no tenía dinero suficiente para continuar con un proyecto en el que estaban trabajando. Fue uno de los momentos más difíciles que atravesó desde que empezó a construir Trainingym.

Pasó de vender su sistema en Buenos Aires a superar los 40 millones de usuarios a nivel global. Instagram: @rafamartosss

De la cartulina al software: la evolución de Trainingym en más de 28 países

Buenos Aires tuvo un papel importante en la expansión internacional. Martos viajó a la feria Mercado Fitness en Costa Salguero para vender su software y allí cerró un acuerdo que después le permitió entrar en Brasil, México y Colombia.

Trainingym fue sumando funciones hasta cubrir buena parte del funcionamiento diario de un gimnasio. El programa controla ingresos por molinetes, administra reservas, lleva cuentas y permite automatizar el cobro de las cuotas.

La plataforma está presente en 28 países y supera los 40 millones de usuarios. España concentra el 45% de sus ventas, México representa otro 15% y la Argentina aporta entre un 7% y un 8%. El resto se reparte principalmente entre otros mercados de América Latina y Europa.

La empresa viene de facturar 3,5 millones de euros y apunta a llevar esa cifra hasta los 4,5 millones. También destinó más de u$s8 millones al desarrollo de su tecnología y recibió cerca de 10 millones de euros de distintos inversores.

Descubrió que los usuarios usaban su app para ver quién iba a entrenar y transformó ese hábito en un espacio para conectar gente. Instagram: @rafamartosss

El fenómeno Gymder: la app que conecta personas mientras entrenan

El origen de Gymder apareció dentro de la propia Trainingym. Cuando la plataforma empezó a mostrar las fotos de quienes reservaban una clase, el tiempo que los usuarios pasaban dentro de la aplicación saltó de alrededor de un minuto a diez. Muchos entraban para mirar quién más iba a entrenar.

Este apartado tomó esa conducta y la convirtió en una aplicación independiente. Permite conocer personas a partir de sus horarios, los entrenamientos que realizan y otros intereses personales. La comparación con Tinder surgió rápido, aunque el encuentro gira alrededor de una actividad física compartida.

La aplicación suma unos 115.000 usuarios registrados y genera cerca de 100.000 matches por mes. También funciona dentro de cadenas como SportClub y cruza información sobre ejercicio, música, comida y otros gustos para proponer contactos.

Una persona que entrena sola permanece en promedio unos seis meses en un gimnasio; entre quienes lo hacen acompañados, ese período llega a 36 meses.

El equipo incluso incorporó al psicólogo y sexólogo español Luis Tejedor para trabajar cuestiones como el rechazo y la manera de iniciar una conversación. La parte social pasó así a ocupar un lugar tan importante como la tecnología utilizada para encontrar coincidencias.

El patrimonio de Rafa Martos

La situación de Martos quedó muy lejos de aquellos 100.000 euros de deuda con los que terminó su primera experiencia empresarial. Trainingym llegó a alcanzar una valuación de 10 millones de euros durante una ampliación de capital, antes de llegar a la escala internacional que tiene hoy.

El empresario también participa en otras sociedades. Figura como socio único de RMR Equity y al frente de Racket Capital Partners, además de mantener cargos directivos en Intelinova Software, la compañía detrás de Trainingym.