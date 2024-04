Empresa argentina de moda y accesorios desembarcó en Colombia

La firma posee actualmente más de 800 tiendas físicas y un fuerte canal on line.

La empresa de moda y accesorios de capitales nacionales Blue Star Group , reconocida por sus tiendas T odomoda e Isadora , desembarcó c on un amplio plan de negocios en Colombia donde planea abrir un total de 150 locales de venta directa al público.

La empresa concreta aperturas con dos tipos de modalidades, por un lado tiendas propias y por el otro máster franquicias. Un sistema mediante el cual una firma local opera las marcas y las tiendas de forma directa, conectado con el sistema central para realizar la gestión en conjunto y así aprovechar la infraestructura, tecnología y know how de la empresa argentina. De esta manera, BSG cobra las regalías pero no forma parte de la sociedad local.