Una empresa argentina triplicó su cantidad de sucursales en apenas un año

Este gran crecimiento experimentado por Keracasa no solo ha permitido aumentar su alcance y rentabilidad sino también la ha llevado a convertirse en la marca líder en ventas de ceramicos y porcelanatos gracias a su estrategia de garantizar el mejor precio: con el slogan “Tus pisos al precio más bajo del país”, el cliente no conseguirá un producto más económico en el mercado, en caso que lo haga se le iguala y mejora el presupuesto que presente. Otro de los pilares de la empresa es el “Préstamo de la casa”, un plan de financiación personal para la construcción o refacción del hogar, con gran cantidad de adherentes, especialmente personas no bancarizadas.

De la mano de su plan de expansión, Keracasa también se ha convertido en un generador de empleos en las zonas aledañas a sus nuevas sucursales. “Cada apertura nos obliga a ampliar nuestro equipo, a aumentar las contrataciones en sectores de venta, operaciones y áreas de soporte. Por este motivo se incrementó más del 100% de nuestros recursos y de nuestras empresas tercerizadas durante el 2022” explicó Gabriela Diblasi, Directora Comercial de la empresa.

El boom de la construcción en la pospandemia permitió el éxito de los primeros locales e incentivó una expansión más agresiva que motivó a buscar zonas de alto potencial, sobre ramales y arterias principales para expandir la marca y ocupar puntos estratégicos de distribución con gran visibilidad. De esta manera también se hace más eficiente la logística.

Con un plan ya establecido en tiempos, zonas y cantidad de sucursales, Keracasa es una empresa con claros objetivos hacia su futuro. Bajo un modelo eficiente de inversión y expansión, espera superar con éxito los obstáculos financieros y distintos escenarios económicos que atraviesa el país para mantener su propuesta de garantizar el mejor precio del mercado. Hacer frente a los problemas económicos de la sociedad los convierte en la mejor opción a la hora de elegir revestimientos para refacciones, ampliaciones u obras nuevas.

“Nuestras metas están trazadas a 2027 inicialmente con aperturas cada determinados meses con gran foco en sostener un modelo low cost y así poder ofrecer el mejor precio a través de nuestra gestión y conocimiento del formato que seguimos construyendo para que sea ágil y simple para nuestros clientes y que nos elijan por ello.” concluyeron desde Keracasa.